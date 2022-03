Domínguez: "No va a haber cierre de exportación ni aumentos de retenciones"

Además, se reunió con los agregados agrícolas en las embajadas en la Unión Europea, India, China y Rusia.



La coyuntura internacional, dominada por la situación de guerra entre Rusia y Ucrania, y su impacto en las cotizaciones de los commodities, las sanciones económicas al país conducido por Vladimir Putin, que traerá dificultades en el área de los fertilizantes, los incendios en Corrientes, que llevaron a la bancarrota a muchos productores agropecuarios, la política pesquera de la Nación y la relación con los dirigentes de la Mesa de Enlace, fueron temas de conversación con periodistas acreditados en gobierno.



Precisamente, la Mesa de Enlace convocó para el próximo sábado 5 de marzo a una asamblea de dirigentes, en el monumento Conmemorativo del Grito de Alcorta, ubicado en la ruta 90 km 78 (Alcorta, provincia de Santa Fe).



Allí, bajo el lema "la extrema situación que atraviesa nuestro sector nos convoca", las máximas autoridades de las entidades dialogarán con los dirigentes presentes, a fin de evaluar las problemáticas y definir el accionar gremial de cara a los próximos meses.



"Son tiempos en que atravesamos una angustiante situación productiva y climática, con graves consecuencias económicas y sociales, que se suman a los graves problemas preexistentes e irresueltos.



Si bien desde los estados provinciales y el Nacional se han dado algunos paliativos, la condición de muchos de nuestros representados es crítica, y la ayuda llega tarde y mal, o no llega, aún en situaciones de suma urgencia.



Por ello, desde la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias convocamos a los dirigentes a esta asamblea, para delinear las acciones a seguir", señalaron desde la CEEA.



Para Domínguez, "los dirigentes muchas veces piden cosas imposibles pero es comprensible porque es su trabajo", pero "las puertas del ministerio están siempre abiertas para discutir los temas de la realidad porque la gallina de los huevos de oro está acá", dijo refiriéndose a la importancia del sector agropecuario en la conformación del PBI nacional.



Los incendios en Corrientes fueron uno de los temas más delicados teniendo en cuenta la destrucción producida y el impacto en la ganadería.

"El problema de Corrientes se convierte en un problema nacional porque va a impactar en toda la ganadería argentina; en la oferta de animales, falta de terneros y la alteración del proceso reproductivo de animales del ciclo 2022-2023", había expresado hace unos días.



Este miércoles sostuvo: "En primer lugar, la provincia es la segunda fábrica de terneros del país, por lo que el problema de la ganadería correntina es un problema nacional. Todo lo que habíamos pensado con el Plan GanAr se alteró con lo que sucedió".



Además afirmó que "lo importante es tener un plan de asistencia y recuperación de la cadena productiva de Corrientes y vamos a trabajar todo el año en la asistencia técnica y económica". En este sentido, sostuvo que "la evaluación del escenario es constante y hay que ver cómo va a terminar impactando" para lo cual se utilizará como primer análisis los resultados finales de la campaña de vacunación de este año.



No obstante, Domínguez reconoció que "este año lo que vamos a tener no es solo liquidación de animales categorías D y E, vacas conserva o de descarte que tienen como destino la exportación, lo que está sucediendo en Corrientes tendrá su impacto en 2023".



"Cuando tengamos los números de vacunación, ahí construiremos los escenarios para los próximos meses. El tema es que se mantenga el nivel de exportación, no sin dificultades", y prometió "mantener el financiamiento de $100.000 millones, de inversiones para aumentar la producción dentro del Plan GanAr para productores, y no tener problemas en 2023".



Consultado acerca del impacto en los precios en el mercado interno, Domínguez evaluó que "va a haber menos oferta de carne en el mercado pero comercio implementó un programa integral de siete cortes a precios cuidados que se mantendrán".



Domínguez aseguró, "este ministerio quiere que se exporte más este ministro quiere llegar al millón de toneladas y los temas agropecuarios desde que asumí, los decide este ministro y el Presidente, por eso no va a haber cierre de exportación ni aumento de retenciones. Esta es la visión y la tarea que me delegó el Presidente de la República".



Consultado acerca de la caída de los embarques de carne en el mes de Enero sostuvo: "Los mercados internacionales se respetan todos los convenios se respetan todos, los que esta fuera de los convenios se administran. Esa es la explicación. Hay un sendero de exportación cuatrimestral que se está cumpliendo pero que se alteró por el estrago de Corrientes".



"A pesar de ello, no hay ningún reclamo de ningún país y estamos a punto de firmar un convenio con Israel para exportar 30.000 toneladas anuales. El compromiso que asumimos es evaluar la vacunación en abril para definir los volúmenes de exportación para lo que resta del año", completó.



NA