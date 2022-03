Lammens aseguró que tras récord de este verano lanzarán nueva temporada PreViaje

El funcionario resaltó que "el último fin de semana largo terminó de consolidar una temporada que fue absolutamente un récord desde todo punto de vista".



Asimismo, dijo que "son muy buenas las expectativas" en todo el país hacia el futuro ya que "se ha consolidado la recuperación" de la actividad turística.



También consideró que el plan Previaje ha sido una de las políticas que ha tenido alto impacto en el movimiento turístico, y que "la idea es que continúe y se consolide como una política de Estado que le cambie la vida a la gente".



"Vamos a lanzar una nueva temporada del PreViaje por sus logros satisfactorios en la economía, en materia fiscal, estrategia turística y por los miles de argentinos y argentinas que pudieron viajar", añadió el ministro.



Y, remarcó que "es un programa que logró un consenso maravilloso, que reúne los halagos de referentes de la oposición también y que cada 10 pesos que pone el Estado, se recuperan 8 en impuestos".



Lammens dijo estar "muy contento con la temporada veraniega que aún no termina, con un movimiento económico increíble de 500.000 millones de pesos y con los logros del programa PreViaje que logró reservas para marzo y abril".



Respecto del Previaje 3, anticipó que tendrá un formato distinto a los dos anteriores, como el de implementarlo para las "contratemporadas", lugares no masivos y no muy conocidos para "fortalecer otros destinos que tiene Argentina".



En ese sentido, también señaló al PreViaje como el programa que "ha superado todos los colores y banderas políticas".



Lammens remarcó que por ejemplo la rionegrina San Carlos de "Bariloche es por segundo año consecutivo la ciudad más elegida por el turista de todo el país", dado que "más de 700 mil personas eligieron este programa para recorrer destinos de la provincia, y el éxito de las visitas a Bariloche fue la mejor temporada de los últimos diez años".



"El movimiento económico, en el caso de Río Negro, fue de 23 mil millones de pesos. Imagínense lo que significa para las miles de pymes, miles de trabajadores rionegrinos que viven del turismo", remarcó.



"Ahora a trabajar para recibir turistas extranjeros, para incrementar el turismo receptivo, esa es la gran apuesta de estos últimos dos años de nuestra gestión y Bariloche en eso tiene un rol central", agregó.



Respecto del fin de semana largo por los feriados de carnaval, dijo que "el último informe de la cámara de medianas y pequeñas empresas confirma que tuvimos un fin de semana de carnaval extraordinario, la mejor temporada de los últimos diez años".

Télam.