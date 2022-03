Menos oferta, sequía e inflación llevaron a un alza de la hacienda del 11,47 %

La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) brindó los datos mensuales en relación a los precios de referencia del ganado vacuno, guarismos obtenidos a través de los promedios que arrojan las firmas consignatarias que realizan sus remates en las distintas sociedades rurales de la provincia.Vacas conserva, de invernada y toros, fueron las categorías que más aumentaron. Igualmente, todas tendieron a la suba, con precios sostenidos en terneros y animales para faena.Luego de un enero con precios estancados e incluso con una leve tendencia a la baja, febrero reflejó un cóctel de causas que inevitablemente lo iban a llevar a una lógica recuperación. Los índices que se obtuvieron en el Mercado de Liniers; la sequía, con una merma en la disponibilidad de forrajes; las subas en la alimentación de la hacienda a partir de los altos precios internacionales del maíz; el desastre en la producción ganadera de Corrientes provocado por los incendios de índole histórica; sumado a la inflación galopante, no podían sino tener este resultado final: un 11,47 % de aumento promedio.Si bien en el corto plazo se preveía un mayor volumen de oferta producto de la escasez de reservas pastoriles (y por ende un precio estable), algunas lluvias y la avidez del mercado chino elevaron la vaca de conserva un 25,02 %. Asimismo, fue notable el aumento de los toros (+ 19,59 %) en un mes que no es habitual para su recuperación. Del mismo modo, las vacas de invernada, con cría, novillos y terneros también pegaron un salto que ayudaron a elevar el promedio mensual, con la particularidad que ninguna categoría obtuvo retrocesos.En resumen, febrero mostró aumentos generalizados donde sobresalieron las vacas conserva (+ 25,02 %); toros (+ 19,59 %); vacas de invernada (+ 18,34 %); vacas con cría (+ 15,74 %); vacas (+ 15,35 %) y novillos (+ 11,14 %).Cabe recordar que FARER es la entidad gremial más representativa del ámbito agropecuario entrerriano, ya que reúne a las rurales de Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Villaguay, Hasenkamp, Islas del Ibicuy, Chajarí, Colón, La Paz, C. del Uruguay, Feliciano, Maciá, Concordia, María Grande, Federación, Tala, Nogoyá y Federal; siendo Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) quien la nuclea junto a otras 15 Federaciones a nivel nacional.En síntesis, los precios promedios que arrojaron los remates en la provincia de Entre Ríos en el mes de febrero de 2022 fueron los siguientes: