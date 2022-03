Anses: establecieron nuevos montos de asignaciones familiares y jubilaciones

A partir de este mes de marzo rigen nuevos montos de jubilaciones, pensiones y prestaciones no contributivas a cargo de la Anses. También se reajustaron la AUH y las asignaciones familiares y esos cambios fueron oficializados hoy, con la publicación de una resolución en el Boletín Oficial. Y se incrementan los aportes previsionales que pagan los autónomos y, en el caso de los empleados dependientes, las remuneraciones mínima y máxima que rigen para calcular el descuento de los importes destinados a financiar el sistema jubilatorio y el de salud.Todas las subas se producen por efecto de la fórmula de movilidad, que arrojó un índice de 12,28%.Con la aplicación de ese porcentaje y según oficializó la Anses a través de su resolución 32,Las pensiones no contributivas por vejez o invalidez pasan a $22.841,28 y las que cobran las madres de 7 o más hijos, a $32.630,40, en tanto que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es de $26.104,32,Desde este mes,, según ya se había anticipado y se oficializó hoy.En el segundo tramo, el de(lo mismo, en el caso de monotributistas de la categoría E), y si se percibe(cifra también válida para quienes estén en el régimen impositivo simplificado, categorías F, G y H).

La cifra de $316.731 es el nuevo ingreso tope de un hogar para cobrar asignación por hijo. Esa variable no se actualiza trimestralmente por movilidad (como sí ocurre con los topes de cada tramo), sino que se reajusta en cada mes de marzo en función del avance interanual, a octubre, del índice salarial Ripte. Es el parámetro usado para actualizar las variables del impuesto a las ganancias que pagan las personas. El reajuste es este año de 50,62%. Además del requisito de ingreso tope familiar, para cobrar por hijoPor los, dependiendo de la cuantía de los ingresos del hogar.Los montos son más elevados para los habitantes de determinados lugares del país: la provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego y algunas localidades de Mendoza, Salta, Catamarca y Jujuy, publica el diarioAdemás, en el caso de los pagos por hijo y por hijo con discapacidad correspondientes a los asalariados de los dos primeros tramos de ingresos de la tabla y a los monotributistas de las categorías A, B, C y D, un decreto del año pasado dispone que a los montos ya mencionados se les agrega un complemento, para que los importes sean de $10.126 en el primer tramo y $6830 en el segundo.En su momento, eso implicó una duplicación de las asignaciones. Para los períodos posteriores a octubre de 2021, el decreto 719 establece que continúan rigiendo las dos cifras mencionadas. Entonces, según se explicó en ese momento, al incrementarse por movilidad la asignación por hijo propiamente dicha, se reduce el importe del complemento. En la práctica y según la letra de la normativa, en los hogares con ingresos de hasta $98.756 se seguiría cobrando igual que en los últimos meses, $10.126 por cada hijo menor (igual monto por hijos de monotributistas de las categorías A, B y C), y en las familias con ingresos asalariados de entre esa cifra y $144.838, un monto total de $6830 (y lo mismo en el caso del monotributo, categoría D).. El valor general de la ayuda escolar, más elevado en algunas zonas del país, queda en $5343., que cobran los informales y personas sin empleo, será deEl mecanismo de movilidad también determina subas de los aportes previsionales para los autónomos, que pasarán en marzo, según valores aproximados, a $5861 (categoría I); $8206 (II); $11.722 (III); $18.756 (IV), y $25.789 (categoría V).Y se incrementan las remuneraciones mínima y máxima para hacer el cálculo de aportes a la seguridad social, en el caso de los dependientes. El salario más bajo para estimar los descuentos será de $10.989,91, por lo cual, en el caso de sueldos inferiores siempre se descontarán $1868 entre los aportes para la jubilación (11% del salario), la obra social del trabajador (3%) y el PAMI (3%). Y la remuneración tope será de $357.166,98; por eso, los sueldos mayores a esa cifra tendrán un aporte total de $60.718 mensuales.