Tarifas: “En los hogares más ricos es necesario quitar subsidios”, afirmó Kulfas

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó que “en los hogares más ricos es necesario quitar subsidios, es un acto de justicia social”, al referirse a la política de segmentación que se pondrá en marcha próximamente.La decisión fue uno de los ejes del discurso del presidente Alberto Fernández durante la apertura del nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso.Al respecto, el funcionario dijo que “en los hogares más ricos no tiene que haber ningún subsidio, lo digo con toda claridad: en los hogares más ricos es necesario quitar subsidios, es un acto de justicia social; no puede ser que haya hogares que pagaron el aporte solidario a las grandes fortunas y al mismo tiempo tengan en su casa, la luz y el gas subsidiado”.Kulfas señaló la necesidad de “racionalizar los subsidios que lleguen y realmente sean aplicados a la gente que lo necesita, y después de 3 años de congelamiento, plantear ahora una suba de tarifas que esté por debajo de los niveles salariales, son absolutamente lógicos y razonables y nuevamente vuelve a mostrar un compromiso con el cuidado de los ingresos de los hogares”.En diálogo con la radio AM 750, el ministro se refirió también a las exportaciones y el desempeño de distintos sectores.“Argentina está creciendo mucho en economía del conocimiento, que es justamente una exportación de servicios de alta calidad, de software, programación. Es un sector al que aspiramos con ‘Argentina Programa’, que es nuestra estrategia nacional de capacitación en todo el país, llegar a 200 mil chicos y chicas que se formen en programación y con eso poder duplicar la exportación de software”, sostuvo el ministro.El funcionario también destacó que “el sector automotriz creció mucho en exportaciones y apuntamos con proyectos como electromovilidad a que Argentina sea una plataforma sudamericana de fabricación de vehículos eléctricos, baterías de litio, el hidrógeno verde. Hay una apuesta muy diversa”.Consultado sobre el tema inflación, el ministro dijo que “ahora con el acuerdo con el FMI lo que estamos haciendo es disipar esa expectativa de devaluación"."Estamos creciendo y generando más exportaciones, con lo cual el superávit comercial le permite al Banco Central tener más reservas y eso sí va a permitir ponerle un freno a expectativa devaluatoria”, agregó.Además destacó "las medidas que estamos tomando, que vamos a amplificar en los próximos días, que tienen que ver con los fideicomisos de trigo y maíz que está trabajando (el ministro de Agricultura) Julián Domínguez, junto con el secretario (de Comercio Interior) Roberto Feletti”.“También el trabajo vinculado al fideicomiso que vamos a hacer para estimular una mayor oferta y darle más certidumbre al precio de los productos frescos que es un tema histórico la volatilidad que tienen los precios de los productos frescos, estas son las bases con las que vamos a trabajar este año”, concluyó Kulfas.