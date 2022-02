Guerra: las materias primas que podrían faltar y el impacto en Argentina

¿Cuáles son los productos básicos que sentirán una suba de precios?

Aluminio y electrodomésticos

Petróleo y combustible

Gas

Trigo

El conflicto entre Rusia y Ucrania escaló este miércoles y finalmente Putin comenzó la guerra. Al inicio de la semana, tras el anuncio de sanciones contra el Kremlin que dio a conocer el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ya hubo un impacto negativo en la Bolsa rusa, seguida del desplome del rublo.El índice Moex, que había retrocedido el lunes un 10,5%, llegó a registrar su peor jornada desde la crisis de 2008. Y desde los mercados anticipan la escasez de cuatro materias primas clave ante un escenario de perspectivas inciertas.El impacto en los mercados del aluminio es uno de los más fáciles de ver para los inversores, según advierte el portal Business Insider.Con un incremento acumulado del 15% en lo que va de este 2022, las acciones de Alcoa, un importante productor, treparon a un nuevo máximo de 52 semanas."Sus títulos han subido un 31% en este año, mucho mejor que las caídas comparables del 8% y el 6% respectivamente del S&P 500 y el Dow Jones", repasa el sitio de finanzas.Rusia se consolidó como uno de los grandes productores de aluminio, detrás de China, razón por la cuál las recientes ganancias en el precio de las acciones relacionadas con este material y las materias primas mostraron una tendencia alcista. Sólo en 2021, el país produjo aproximadamente 3,7 millones de toneladas métricas.Sin embargo y a pesar de su auge, el metal podría ser unos de los productos que se verían penalizados. y por consiguiente, repercutir directamente sobre los precios de los electrodomésticos."Es irremediable que la escalada de los precios del aluminio impacte directamente sobre los costes de este tipo de productos, tanto de las marcas más reconocidas como de las blancas. Especialmente, los que tienen que ver con la cocina", aseguró a Business Insider Alfredo Rodríguez, analista de mercados independiente."Eso sí, ante este panorama, que posiblemente no se pueda corregir en el corto plazo, pues China está actualizando plantas para contribuir al control del cambio climático y el tema de los fletes tampoco tiene rápida solución; la estrategia de las empresas es la de buscar que el impacto en el precio no afecte a los consumidores", amplió.De acuerdo al último informe de Atlantic Capital, los electrodomésticos ya habían registrado entre un 3% y un 4% de suba como consecuencia del repunte del precio del aluminio en los mercados.Otro de los productos en riesgo que señala Business Insider es el petróleo y sus derivados.Rusia genera alrededor de 9 millones de barriles de petróleo crudo al día, mientras que Estados Unidos, en comparación, produce cerca de 11,6 millones, lo que arroja un balance de producción mundial diaria de aproximadamente 78 millones de barriles, según datos de Bloomberg."Esto es algo que repercutiría directamente en el precio de la gasolina en el mundo", apuntó Rafael Ojeda, analista macro de Fortage Funds.Los precios internacionales de referencia al crudo ya subieron un 20% en lo que va de año y un 46% en los últimos 23 meses. Este jueves alcanzó los u$s 100 el barril.Sólo en Europa, los precios del gas natural se dispararon a finales de diciembre y ya acumulan un alza del 125 % en los últimos 6 meses, según datos del Banco Mundial."Rusia produjo alrededor de 639.000 millones de metros cúbicos de gas natural en 2021, según datos de BP, por lo que la producción mundial de gas natural llegó a alrededor de 3,854 billones de metros cúbicos y los precios se tensionarán al alza con la intervención militar en el país ucraniano", indicaron los expertos de Atlantic Capital a Business Insider.Rusia y Ucrania son importantes productores de trigo. El país liderado por Vladimir Putin genera aproximadamente 80 millones de toneladas métricas de trigo al año, mientras que Ucrania 33 millones.Además, los precios de referencia de la oleaginosa estadounidense subieron alrededor de un 3% durante este 2022 y lograron recuperar un 20% en los últimos 12 meses, por lo que la tendencia se consolida hacia márgenes positivos."Los inversores podrían tener que soportar una mayor volatilidad no solo en los mercados bursátiles, sino también en algunos mercados de materias primas a medida que se desarrolla la situación entre Rusia y Ucrania, como es el caso del trigo, que repercutirá en la subida de precio de productos como galletas, panes o cervezas", alertaron desde Atlantic Capital. Fuente: (ElCronista)