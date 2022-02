AUH ANSES: con aumento, Ayuda Escolar y extras, ¿cuánto se cobra en marzo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activará el próximo miércoles 9 de marzo el nuevo calendario de cobro con aumento del 12,28% para las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), según la terminación del DNI.El organismo conducido por Fernanda Raverta sumará además el pago automático de la Ayuda Escolar Anual, al tiempo que el Ministerio de Desarrollo Social avanzará con la recarga de saldo de la Tarjeta Alimentar (ahora Programa Alimentar) de hasta $ 12.000.ANSES pagará en marzo 2022 $ 6374 correspondiente a las beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este valor recibirá una retención del 20%, lo que dejará una suma final a cobrar de $ 5099,2.DNI terminados en 0: miércoles 9 de marzoDNI terminados en 1: jueves 10 de marzoDNI terminados en 2: viernes 11 de marzoDNI terminados en 3: lunes 14 de marzoDNI terminados en 4: martes 15 de marzoDNI terminados en 5: miércoles 16 de marzoDNI terminados en 6: jueves 17 de marzoDNI terminados en 7: viernes 18 de marzoDNI terminados en 8: lunes 21 de marzoDNI terminados en 9: martes 22 de marzoEl Ministerio de Desarrollo Social activará el miércoles 9 de marzo la recarga de saldo de la Tarjeta Alimentar (ahora Programa Alimentar) para las titulares de la AUH ANSES, según la terminación del DNI.DNI terminados en 0: miércoles 9 de marzoDNI terminados en 1: jueves 10 de marzoDNI terminados en 2: viernes 11 de marzoDNI terminados en 3: lunes 14 de marzoDNI terminados en 4: martes 15 de marzoDNI terminados en 5: miércoles 16 de marzoDNI terminados en 6: jueves 17 de marzoDNI terminados en 7: viernes 18 de marzoDNI terminados en 8: lunes 21 de marzoDNI terminados en 9: martes 22 de marzoAUH ANSES con un hijo o hija menor de 14 años: $ 6000;AUH ANSES con dos hijos o hijas menores de 14 años: $ 9000;AUH ANSES con tres hijos o más menores de 14 años: $ 12.000.Las titulares de la AUH ANSES cobrarán tres pagos extras en marzo 2022:Ayuda Escolar Anual;Programa Hogar;Reintegro de compras de AFIP.ANSES pagará a partir del 9 de marzo próximo el monto correspondiente a la Ayuda Escolar Anual para las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y beneficiarios SUAF de la Asignación Familiar por Hijo.La suma de $ 5342 se liquidará de manera automática para quienes cuenten hijos e hijas de entre 4 y 16 años inclusive.El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía, activará en marzo 2022 el nuevo cronograma de pago para las beneficiarias de la AUH ANSES.La prestación escalará a $ 828 para un grupo de inscriptos en dos categorías, de acuerdo a la Resolución 49/2015.-El monto a cobrar por ANSES correspondiente al programa Hogar en marzo será de $ 414 y de $ 828 para las familias con hasta cinco miembros y que vivan en Carmen de Patagones, La Pampa, Río Negro, Neuquén y Chubut;-En tanto aquellas familias con más de cinco integrantes, la suma de $ 828 será unificada para todas las categorías del país.AFIP extendió hasta el 30 de junio, el programa de Reintegro a Sectores Vulnerados para jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo, AUH y AUE ANSES y Pensión No Contributiva (PnC).El programa de AFIP garantiza el reintegro del 15% del importe total abonado, siempre que no supere los $ 1200 por mes y por beneficiario. En caso de percibir dos o más asignaciones, el reintegro no podrá superar los $ 2400 por mes. Fuente: (El Cronista)