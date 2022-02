Más de 200 vuelos fueron reprogramados por el conflicto con controladores aéreos

Si bien el conflicto no provocó cancelaciones de vuelos, la protesta ocasionó múltiples inconvenientes a los usuarios porque algunos viajes se adelantaron y otros se atrasaron.



La empresa Aerolíneas Argentinas, la más afectada por las reprogramaciones, al igua que JetSmart y Flybondi, llamaron a los usuarios a chequear el horario de salida antes de ir al aeropuerto.



Las medidas de fuerza continuarán mañana de de 11 a 13 y de 17 a 19 y este jueves de 17 a 19, según lo anunciado por el gremio.

Aerolíneas debió reprogramar 103 vuelos, de los cuales 38 se adelantaron en sus horarios originales y el resto se los programó con un atraso de dos horas respecto al horario original.



Del total de vuelos reprogramados por la compañía de bandera, sólo dos son internacionales, uno con destino a Santiago de Chile y otro a Montevideo.



A su vez la empresa low cost JetSmart reprogramó 51 vuelos, en un esquema que se repetirá tanto este miércoles como el jueves, pero sin cancelaciones.



Por su parte, Flybondi informó que, ante la continuidad de las medidas de fuerza, la compañía debió reprogramar parte de su operación correspondiente a los días 22, 23 y 24 de febrero, que comprenden 46 vuelos y afectan a 8.234 personas.



Los controladores aéreos protestan suspendiendo la autorización de los despegues de vuelos comerciales, carga y aviación en reclamo a "garantizar la seguridad operacional de los vuelos en todo el país", según indicaron al anunciar la medida de fuerza.



Si bien aclararon que "las acciones gremiales no afectarán los servicios durante el inicio y el fin de semana largo de Carnaval para garantizar la importante fuente de ingresos para los sectores vinculados con el turismo y el descanso esperado por quienes planificaron sus viajes durante estas fechas".



El secretario general de ATEPSA, Jonatan Doino, cuestionó que el Ministerio de Trabajo y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (Eana) "aún no han acercado ni una sola propuesta vinculada con los reclamos que atañen a la seguridad operacional y a la dotación que venimos reclamando".



NA