Se acordó un precio sugerido para el pan: será de entre 220 y 260 pesos el kilo

A pesar del sostenido aumento de la inflación y de los alimentos en los últimos meses, el Gobierno nacional cerró un acuerdo con el sector panadero en torno al precio del pan. En el encuentro se consensuó un precio de venta sugerido (no precio máximo) de entre 220 y 260 pesos para el kilo de pan. Este nuevo acuerdo significa un aumento del 18.9% en el precio de venta sugerido con respecto al mes de diciembre cuando el precio sugerido fue de 180 pesos.



Fue luego de una reunión encabezada por el secretario de Comercio Interior de la Nación, Roberto Feletti, y a la que asistieron representantes de Entre Ríos y Buenos de la Federación Argentina de la Industria del Pan y el presidente de la Cámara de Industriales Molineros, Diego Cifarelli, entre otros integrantes de federaciones de panaderos.



“Se decidió, en común acuerdo, fijar un precio para el kilo de pan: un piso de 220 pesos a 260 pesos. Pero ese no es un precio que obliga a los panaderos a vender a este monto; es una medida que se les da a los panaderos para que tengan una referencia de lo que se puede llegar a vender”, comunicó a Elonce Pablo Jacob de la Federación de Panaderos de Entre Ríos.



Es que según argumentó, “el costo de elaboración varía de provincia a provincia e incluso de ciudad en ciudad; por eso se entendió que un solo costo del precio para el kilo del pan no se podía dar porque no es lo mismo tener una panadería en el centro de una ciudad capital donde un alquiler puede salir hasta 200 mil pesos, que tenerla en un barrio de una localidad del interior donde los alquileres son más baratos”. “Hay panaderías del interior que venden el kilo de pan a 150 pesos y otras, en Buenos Aires, que lo ofrecen a 300 pesos”, explicó.



El acuerdo será por 90 días. “Si no surgiera algún contratiempo, por la inflación, en 90 días nos volveríamos a sentar para evaluar si el precio continúa o si se determina alguna modificación”, comunicó Jacob y comentó que la Cámara de Molineros se comprometió a hacer todo lo posible para que el precio se mantenga en este periodo. (Elonce)