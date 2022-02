Crearán "fondo para evitar saltos estacionales" en precios de frutas y verduras

El fideicomiso es fruto de un trabajo conjunto entre el Ministerio, la Secretaría de Comercio Interior y el Mercado Central e incluirá, en una primera etapa, la compra anticipada de los productos de mayor consumo -papa, tomate y cebolla, que representan el 40% de las ventas del Mercado Central-, con el objetivo de ampliar la oferta y contener subas de precios.



Al respecto, Kulfas afirmó este lunes que con la creación de este fideicomiso se "dará previsibilidad en la oferta de todo el año", que "está enfocado en financiar a los pequeños productores para que puedan tener más equipamiento" y que esperan que "en las próximas semanas ya se pueda poner en marcha".



"Hay factores de oferta, en el caso de los frescos, que generan precios muy volátiles y hay también factores estacionales que reducen la oferta, por lo cual pensamos en un esquema que nos permita anticipar compras y poder intervenir en los momentos de escasez de oferta", dijo el ministros en declaraciones a Radio 10.



Asimismo, expresó que se busca "intervenir en temas estacionales" ya que "hay momentos del año en los que el precio del tomate, por ejemplo, se dispara por falta de oferta porque terminó la cosecha".



"Se vuelve ridículamente alto para luego bajar drásticamente. El fideicomiso permite dar más previsibilidad en la oferta de todo el año", indicó el funcionario, quien sostuvo que el Gobierno tiene en claro que "el tema de precios es uno de los centrales, porque va directo al corazón de que esta reactivación llegue a todos los hogares".



En enero, el Índice de Precios al Consumidor del Indec relevó un incremento de 3,9% y que los mayores aumentos entre alimentos y bebidas del GBA se registraron en el tomate redondo (82,2%), lechuga (51,1%), limón (30,2%), naranja (15,2%), papa (14,2%), pan de mesa (11,8%) y cebolla (11,3%).



"Es clave que podamos reducir la inflación y mejorar los salarios", afirmó el titular de la cartera productiva, quien argumentó que, igualmente, "la inflación tiene varias aristas", con "elementos macroeconómicos, cuestiones que se van a resolver con más estabilización en la situación económica".



Sobre el funcionamiento del fideicomiso, el presidente del Mercado Central, Nahuel Levaggi, dijo a Télam que se ejecutará "a través de una compra a término para incentivar el aumento de producción de papa, tomate y cebolla, hortalizas de mayor consumo, y que haya mayor oferta y los precios no se disparen".



En las últimas semanas comenzaron las reuniones para cerrar esta iniciativa que apunta a establecer un fideicomiso para comprar anticipadamente determinada cantidad de papa, cebolla y tomate -que implican el 40% de las ventas del Mercado Central-, de modo de fijar el precio para amortiguar los efectos de la estacionalidad, además de financiar a pequeños productores.



Levaggi detalló: "Por ahora vamos a arrancar con papa, cebolla y tomate y después iremos ampliando" a otras frutas y verduras y proyectó que el instrumento se lanzará "lo antes posible", en el marco de las medidas para contener los precios de los alimentos.



El titular del Mercado Central dijo que de este modo se destinará un fondeo "para trabajar sobre cuestiones estacionales y también estructurales" como las condiciones de galpones de acopio y cuestiones logísticas.



Sobre el aumento de frutas y verduras en enero reconoció que el precio "es muy volátil" y que se dieron "problemas climáticos, calores, sequías" por lo que "hubo menores ingresos" de mercadería.



En estos alimentos el precio "no se acomoda rápidamente, son ciclos de producción, hay imponderables climáticos; si hoy no tenes la cantidad de hectáreas productivas, hagas lo que hagas la oferta va a ser menor".



"En las últimas semanas (los precios) empezaron a bajar, están empezando a estabilizarse", agregó.



En este contexto, el Mercado Central mantiene la oferta de frutas y verduras a precios acordados dentro del mercado y trabaja para relanzar en marzo el mercado ambulante que llevará a distintos municipios los productos a precios accesibles.





Télam.