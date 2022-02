Dubai: Gran cantidad de personas visitaron el sector alimentario argentino

En el marco de las acciones desplegadas por la Cancillería a través del Plan de Promoción de Exportaciones, 73 empresas argentinas del sector agroalimentario participaron de la edición 2022 de Gulfood en Dubai, la mayor feria de Oriente Medio y África dedicada a la industria de la alimentación.De acuerdo con los datos relevados, más de 15.000 personas visitaron el pabellón argentino y recorrieron los stands de las empresas en pos de conocer la oferta agroexportadora argentina y establecer contactos comerciales. En su mayoría se trató de potenciales clientes provenientes de África, Rusia y Asia, lo que consolida a Dubái como un hub de negocios muy importante en la región.Consultada sobre su experiencia en el Pabellón Nacional, María Victoria Ricca, Export Manager de ValorA Soy, expresó: “La feria fue muy exitosa. Hemos detectado potenciales clientes en mercados en los que no estamos trabajando actualmente, como Rusia, Estados Unidos y Canadá. También nos reencontramos con clientes que no habíamos podido ver en los últimos dos años. Eso refuerza los lazos comerciales y nos permite ver a largo plazo”.Por su parte, Gonzalo Pietrelli, CEO de Pietrelli Fruit, manifestó: “Ha sido una muy buena feria para nosotros. Hemos tenido varias entrevistas importantes. La feria es un polo de negocios. Gulfood se está posicionando como una de las ferias más importantes del mundo”.Agustín López, responsable de Desarrollo de Mercados - Productos Retail de Prodeman, destacó: “Estamos súper agradecidos con la gestión del pabellón de poder contar con un stand con el nombre institucional y armado dentro de la bandera de Argentina. Como empresa nos hemos lanzado a ferias sin el pabellón argentino y no es lo mismo. Ni el soporte ni lo que implica tener toda la oferta del país consolidada en un pabellón”. Y concluyó: “Cuando salimos al exterior, traemos ventas y esas ventas se traducen en más trabajo. Eso se está cumpliendo y estamos súper contentos”.El pabellón argentino, gestionado por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional dependiente de la Cancillería, contó con la participación de empresas representantes de nueve provincias -Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Córdoba, Buenos Aires, Jujuy, Entre Ríos, Misiones y San Juan-, que exhibieron una amplia oferta productiva entre la que se destacan granos y semillas, maní, harinas, golosinas, yerba mate y té, miel, carne aviar, lácteos y frutos secos, entre otros.Esta misión forma parte de la estrategia de abordaje de la región del Golfo, que presenta una altísima complementariedad económica con nuestro país; es una región que por sus características agroecológicas y climáticas importa productos agroalimentarios para abastecer la demanda de sus ciudadanos.Asimismo, dada la gran concurrencia de visitantes provenientes de Asia y Rusia, esta oportunidad sirvió para acercar a las empresas argentinas a otros mercados fuera de Oriente Medio y África, lo que también posiciona a esta feria entre las tres más importantes del mundo, no solo por su carácter internacional sino por la cantidad de personas que asisten.El Plan de Promoción de Exportaciones 2022 surge del trabajo realizado en el marco del Consejo Público Privado para la Promoción de Exportaciones, que cuenta con la participación de alrededor de 300 cámaras y entidades vinculadas al comercio exterior de todo el país.