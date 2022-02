A cuánto se renueva un alquiler: para Inquilinos “no hay interés en controlarlo”

Mientras el Gobierno nacional busca impulsar una solución a las dificultades que encuentran los inquilinos a partir de la implementación de la norma vigente y el incremento anual de los montos de los contratos que generó descontento también en los propietarios,consultó a un representante de Inquilinos Agrupados de Entre Ríos cuál es la postura del sector., explicó aJonatán Villanueva de Inquilinos Agrupados de Entre Ríos. Y agregó: “Hoy por hoy, la actualización está en 53%, lo que implica una cifra bastante grande para el inquilino que llega de pronto a esa actualización”.El Índice para Contratos de Locación se puede consultar en https://indicecontratoalquiler.com.ar/ y según se informó, ese porcentaje pondera en partes iguales las variaciones mensuales de precios al consumidor y de salarios promedio.Consultado al representante de los inquilinos, de cuánto es la renovación de un alquiler, éste no pudo brindar una cifra exacta. “Ni la ley ni el Estado tienen interés en controlar esto porque si uno mañana quiere renovar el contrato, no hay piso y no hay techo”, acotó al respecto. “La ley de mercado, que es bastante salvaje, es la que rige el mercado inmobiliario”, sentenció.Al defender uno de los puntos de la ley de alquileres, Villanueva fundamentó:Y en ese sentido, apuntó que. “Es una medida que toman para presionar y por quieren modificar la ley”, denunció en relación a la escasez de propiedades para alquilar.que, si bien no será la mejor, los contratos por un año no dan previsibilidad al inquilino porque a un año ya tendrá que pensar en tener que mudarse”.En relación a lo que se cobra por un alquiler, éste detalló: “A los honorarios, a gusto de las inmobiliarias, los paga el inquilino y representan un 5% del valor del contrato, es decir, el primer mes multiplicado por 36, que es el mínimo del primero de los tres años; más el mes de adelanto; el sellado que se lo queda Provincia; y el mes de depósito que, a través de la nueva ley, se debe devolver cuando uno deja la vivienda actualizado al último mes que se haya pagado”.“El acceso a la vivienda es un derecho, así lo dice la Constitución, pero a este paso estamos bastante lejos del sueño de la casa propia siendo que para acceder a un alquiler se necesita de mucho dinero desde el arranque”, indicó Villanueva.Para mayor información, consultar a través deFacebook: Inquilinos Agrupados Entre RíosInstagram: Inquilinos ER