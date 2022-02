Por medida de fuerza: Aerolíneas Argentinas reprogramó más de 100 vuelos

Una medida de fuerza de los controladores aéreos obligó a la línea aérea de bandera a reprogramar vuelos previstos para este viernes.



La empresa emitió un comunicado a través del cual señaló que debido a las medidas de fuerza anunciadas por ATEPSA (Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación) los vuelos "podrán verse afectados por eventuales reprogramaciones en los días sucesivos".



"Para este viernes, la empresa ha tenido que reprogramar 101 salidas, en principio con una afectación no mayor a las dos horas. Dicha medida alcanza a más de 12 mil pasajeros que están siendo notificados a través del correo electrónico que hayan registrado en la reserva", señaló la línea aérea de bandera.



Por su parte, el presidente de Aerolíneas Argentinas, fustigó la decisión sindical, por entender que "este tipo de medidas echan por la borda buena parte del esfuerzo que todos los actores de la industria venimos haciendo para sostener la operación y los puestos de trabajo, en un contexto tan difícil como fue el de los últimos dos años".



"Por eso, esperamos que la medida sea revisada y que no afecte el fin de semana largo de carnaval, que es una fecha muy importante para la industria turística del país", añadió el funcionario. Los controladores aéreos argumentan que la falta de personal los obliga a operar con dotaciones por debajo de los mínimos de seguridad.



El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria el 10 de enero último, pero no dio resultado: según el sindicato, se agotaron las instancias de negociación y por eso aplicarán medidas de fuerza.

"A partir del 18 de febrero se retomarán de manera progresiva las medidas legítimas de acción gremial que incluirán la suspensión de las autorizaciones de despegue de vuelos comerciales, carga y aviación en general en todo el territorio nacional", resaltó ATEPSA.



El gremio garantizó que los servicios no serán afectados durante el fin de semana largo de Carnaval. Los vuelos reprogramados afectarán a 40 salidas desde Aeroparque, cuatro salidas desde Ezeiza y 57 vuelos desde el interior del país, detalló la empresa. Aerolíneas cuenta desde enero con un promedio de 220 salidas diarias y transporta un promedio de 29.000 pasajeros por día.



Otra empresa, Flybondi, también se quejó por la protesta de los controladores: el CEO de la compañía, Mauricio Sana, dijo que es una temporada "con récord de ocupación en todas las aerolíneas del mercado y exceso general de demanda, cualquier acción en contra de la conectividad aérea es un golpe directo a los viajeros que ya compraron sus tickets".



"También es un golpe a las aerolíneas que no tienen opción de recuperar esos vuelos cancelados y para la Argentina, porque impide y traumatiza el normal desempeño económico", se quejó el empresario en su cuenta de Twitter.