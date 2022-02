Advierten que la ley de alquileres “contrajo la oferta y genera incertidumbre”

El Gobierno nacional, propietarios de inmuebles y representantes de inquilinos mantuvieron un encuentro con el objetivo de abordar la. Durante la reunión se acordó la conformación de una mesa de trabajo tripartita donde se volcarán posibles soluciones de parte de los sectores involucrados. Además, se evaluará la modificación de la ley de alquileres.y queremos ser parte de esta mesa para colaborar en la construcción de una solución”, indicó ala presidenta del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos, Paula Armándola.En ese sentido, fundamentó:Además, estamos en un momento del año en el que suele haber recambio por el ingreso a las universidades y el comienzo del año lectivo y laboral”. “También hay una contracción en la producción de oferta de bienes inmuebles, con lo cual, no hay un ingreso de nuevas unidades al mercado”, agregó.explicó. Y agregó: “La ley de alquileres, no solo genera incertidumbre, sino que también, sise encuentra con un inquilino que no cumple con la ley y decide usurpar la propiedad,, sentenció Armándola. En ese marco, la titular del Colegio de Corredores apuntó que “el salto (de actualización del alquiler) no tiene que ser tan brusco y debe tener previsibilidad para que tanto el inquilino como el propietario puedan planificar su economía con certeza”.Armándola bregó por “múltiples acciones en cuanto a rever el plazo de tres años que, además,“Esta situación fue advertida por los corredores inmobiliarios a los legisladores, porque es una cuestión de proporción matemática, pero no fuimos escuchados”, rememoró.Finalmente, comunicó que se firmó un convenio de colaboración mutua entre los colegios de la Abogacía y de Corredores Públicos Inmobiliarios “para estudiar la ley de alquileres a fin de llevar propuestas concretas a nivel legislativo, que también articulen con otras leyes como lo es la cuestión del desalojo”.