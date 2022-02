Inflación: "La primera quincena de febrero dio menos que la primera de enero"

La inflación de enero cerró con un alza de 3,9% y continua azotando el bolsillo de los argentinos. Pese a haber sido uno de los meses de mayor incremento en el último año, todo parece indicar que febrero se ubicaría con un leve retroceso, pero aún lejos de las cifras esperadas. "Lo que dio la primera quincena de febrero es menos que la primera de enero", afirmó el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti.



Invitado al programa La Hora de Víctor Hugo por C5N, el economista manifestó que, lejos de tener acceso a los valores que maneja el Indec, el relevamiento que realizan en el área en la cual se desempeña vaticina un retroceso en los indicadores de los precios al consumidor. "Del relevamiento que tenemos, que no es el Indec, todos los días recibimos declaración jurada de los precios de supermercados", dijo y adelantó que "lo que dio la primera quincena de febrero es menos que la primera de enero".



Si bien explicó que por ejemplo la inflación núcleo, que no mide la estacionalidad de los productos, mostró un retroceso de un punto al caer de 4,4% al 3,3% en enero, aún no se puede hablar de que tal caída alcance cifras cercanas al 3% en el Índice de Precios al Consumidor. "No me atrevo a pensar en 3%", apuntó.



Además, consideró que "para pensar en 2% necesitamos más regulación", y aprovechó para criticar al macrismo por haber "desmantelado" las herramientas de control de precios que se encontraban activas hasta diciembre de 2015.



Más allá de lo que pueda ocurrir en febrero, el funcionario fue contundente al señalar que el valor reportado por Indec en enero "fue una sacudida importante" que sobre todo se verificó "en los productos frescos, verduras y legumbres, que casi explican el 60% de la variación en alimentos". En ese sentido, dijo que las subas "no están justificadas" pese a que se podría hablar de de la estacionalidad, de un mayor consumo en verano y de los efectos de la sequía en las cosechas.



"Yo creo que hay un problema de regulación de estos productos", dijo, respecto a las frutas y verduras. "Así como nosotros logramos que en los productos envasados, procesados de góndola, con la canasta amplia de los 1300 productos de Precios Cuidados establecer una oferta razonable, compatible con el ingreso medio, acá en el Mercado Central el precio del tomate estaba $150 y en las verdulerías se vendía a $600 o $700", agregó, aunque añadió que no es el objetivo "caerle al verdulero". "No quiero estigmatizar al verdulero, que aprovecha la ocasión", dijo.



En cuanto a las posibles medidas a tomar para evitar estas subas en productos como frutas y verduras, el economista señaló que una de las posibilidades sería "tener un sistema de compras a término" de productos de Mercado Central. A propósito de eso, adelantó que están trabajando en analizar si esto es una posibilidad: "Yo pedí que me digan cuanto sale comprar parte de la producción antes de tiempo y fijar precio y cuando está cosechada ofertarla".



Por otro lado, dijo que también evalúan otro mecanismo, que involucraría a los intendentes, principalmente del Gran Buenos Aires. "Es el mecanismo que se saca del Mercado Central y se crean formas de comercialización que contrapesen el precio de la verdulería", puntualizó.



Por último, hizo un analisis del efecto del programa Precios Cuidados. "Estamos teniendo un 70% de cumplimiento del programa", manifestó, producto de una caída en el abastecimiento que se habría generado por falta de personal a raíz del alza de contagios de Covid-19 en enero. "Calculamos que hacia marzo esto estará normalizado", señaló.



Sobre la necesidad de que el programa llegue a los comercios de cercanía, adelantó que se encuentran trabajando en esa posibilidad con una medida que permita evitar el diferencial de precios que se genera respecto a la gran cadena. "En góndola estamos tratando de elaborar una canasta de 75 productos para que el almacén pueda competir", destacó.



La aplicación de este nuevo programa, que aún está en desarrollo y que alcanzará a una porción menor de productos debido al tamaño de las almacenes, "demorará 15 días", confirmó Feletti.