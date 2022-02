Guzmán aseguró que el acuerdo con el FMI ingresa al Congreso con los detalles

El ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó que el Gobierno enviará un proyecto de ley al Congreso que contemplará y anexará todos los detalles del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por la deuda de USD 45 mil millones tomada durante la gestión de Mauricio Macri."La idea de que va a haber documentos secretos es un sinsentido. Una vez concretado el acuerdo a nivel staff del FMI, se enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley que en sus anexos contendrá todos los documentos que sean la base de ese acuerdo, con cada uno de sus detalles", señaló Guzmán.El directorio del FMI se reunirá para analizar el principio de acuerdo con el Gobierno argentino y desde la prensa del fondo le manifestaron a NA que no tienen planeado comunicar hoy de manera oficial si dan "luz verde" al acuerdo.Este fin de semana, Martín Guzmán y Alberto Fernández se reunieron en la Quinta de Olivos para analizar los últimos detalles antes de cerrar en las próximas semanas la carta de intención del nuevo programa aceptado por el FMI.Pese a que desde el Fondo no estimaban hoy dar un comunicado oficial, el organismo pretende alcanzar "acuerdo definitivo lo más rápido posible" entre ambas partes.El acuerdo preliminar indica una reducción del déficit fiscal primario que arrancará con un 2,5% este año, bajará al 1,9% en el 2023 y llegará al 0,9% en el 2024. Además, se prevé que el financiamiento monetario del PBI del 2022 sea del 1% para que en 2023 alcance a 0,6% y en 2024 se reduzca a cero.Desde la oposición aseguraron que darán quórum, mientras que el oficialismo busca un apoyo interno, ya que desde su postura no buscan llegar a un déficit por la falta de acuerdo y pago.Alfredo Cornejo señaló que, pese a que no defienden el acuerdo, el 100% de Juntos por el Cambio estará presente en el Congreso.Luego de que se confirmase que el Gobierno llegaría a un acuerdo con el FMI, Máximo Kirchner renunció a la jefatura del bloque: "Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del Presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado".