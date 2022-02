Informe privado estima que la economía crecerá en torno al 3% durante 2022

La economía crecerá en relación a un 3 por ciento durante 2022, según un informe de Ecolatina, que consideró que "se moderará su crecimiento", luego de que en 2021 ascendiera en torno al 10 por ciento, producto principalmente de la baja base de comparación y el arrastre estadístico alto que dejó el año de la pandemia.La consultora observó que al contrastar diciembre versus diciembre, "el avance económico sería menor al 1 por ciento a lo largo de 2022, evidenciando una dinámica de la actividad todavía insuficiente para que se alcance en términos de PBI per cápita los niveles previos a la crisis del Covid-19".En cuanto a los motores que reflejan la estimación realizada, el estudio puso en foco la situación del consumo privado, las exportaciones e inversiones y la incidencia que tendrán los bienes y servicios.Asimismo, proyectó que "el consumo privado avanzará 3,2 por ciento en 2022, aunque terminará el año aún 3 por ciento por debajo del promedio de 2019 y más de 10 por ciento por debajo del alcanzado en 2017".En 2021 el crecimiento alcanzó el 9,7 por ciento, por lo que se daría una merma significativa en el presente calendario.Esto se debe a que "la recuperación en la cantidad de ocupados no será la de 2021, el tipo de cambio no se atrasará y las tasas de interés tenderían a ubicarse en terreno positivo"."A eso se suma el riesgo de que una continuidad en la aceleración de la inflación erosione el poder de compra", advirtió el informe y remarcó su impacto en el sueldo."Si bien el salario real podría continuar mostrando una mejora en el margen en la comparación interanual de los primeros meses, el buen desempeño se irá diluyendo conforme pasen los meses y persista la elevada inflación", precisó.El desempeño de las cantidades exportadas también será menor al observado en 2021 y crecería en línea con el arrastre estadístico."Uno de los limitantes para nuestra demanda externa serán las acotadas perspectivas de crecimiento de Brasil, nuestro principal destino de exportaciones industriales, las cuales se ubican en sólo 0,3% para 2022. En este sentido, tampoco ayudará la moderación de la expansión de China (+5%) y el resto del mundo", señaló el análisis de la consultora.Asimismo, el estudio puso reparos en el precio de los commodities por el conflicto armado entre Rusia-Ucrania y alertó por las estimaciones de la campaña que son conservadoras por el efecto que pueda generar el clima en la cosecha gruesa.En cuanto a la inversión, proyectó para este año "un crecimiento en torno al 4 por ciento, de la mano de un todavía favorable desempeño de la construcción".En lo que respecta a la producción de bienes, el informe asegura que las perspectivas de la cosecha "podrían generar que el sector agropecuario se mantenga con un crecimiento acotado o estancado a lo largo del 2022".En tanto, sostuvo que "la producción de la industria manufacturera puede verse afectada por el acotado crecimiento de Brasil, combinados con los riesgos de que un mayor tipo de cambio encarezcan el costo de los insumos y/o existan complicaciones para el abastecimiento debido una menor fluidez en el flujo de importaciones en un contexto de escasez de dólares".A su vez, se destacó la reactivación definitiva de los sectores asociados al turismo, esparcimiento y transporte, tras el levantamiento total de las restricciones sanitarias.Aunque el informe recordó que "en conjunto estos sectores representan alrededor de 12 por ciento de la actividad económica, por lo que no es de esperar que el empuje en la economía en general sea el similar al observado con la recuperación de la industria, la construcción o el comercio en general, que conjuntamente explican el 40 por ciento".Si bien tanto los Bienes como los Servicios ya recuperaron los niveles pre-pandemia (en noviembre, se ubicaron en 7,7 y 1,2 por ciento por encima, respectivamente), "los segundos tendrían algo más de margen para crecer en el corto plazo, mientras que los Bienes mostrarían una ralentización más acentuada respecto de 2021".La consultora indicó que espera que la recuperación continúe en los primeros meses del año, pero puso reparos en algunos puntos.1-Los riesgos asociados a una menor liquidación del agro, lo que podría complicar el financiamiento de mayores importaciones que promuevan la actividad económica vía una menor oferta de dólares;.2-El impacto de las correcciones cambiarias-fiscales-tarifarias con costos en el corto plazo en materia de actividad y consumo.3-Podría comenzar a diluirse la mejora "arrastrada" en términos de crecimiento del salario real si la inflación persiste en niveles elevados.En su cierre, el estudio afirmó que "en 2022 la actividad económica mostraría un desempeño positivo", aunque aclaró que será "moderado y sujeto a riesgos que deberán monitorearse".