Fernández dijo que revisarán subsidios a transporte y la energía que recibe CABA

El presidente Alberto Fernández aseguró que los subsidios al transporte de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires están mal dados y debería ser para transporte de pasajeros interjurisdiccionales como Córdoba y Gran Córdoba, Mendoza y Gran Mendoza, Tucumán y Gran Tucumán, Rosario y Gran Rosario.



"Estamos tratando de poner razonabilidad a la economía, es una tema que tenemos trabajar y resolver. No es una decisión que ya está, y mañana sale como dicen los medios. Hay que ir resolviéndolo con seriedad", dijo en diálogo con Radio 10.

"En la Ciudad se subsidia el boleto y el subsidio tiene que ser para las lineas interjurisdiccionales. Una línea de Lanús a Buenos Aires tendría que tener subsidio, pero una que solo va por la Ciudad, no. Nos preguntamos porqué lo cobran", describió la situación actual.



A respecto indicó que "el resto del país no participa de esta ventaja". "Si se mira el pasaje de colectivo en Córdoba o Mendoza está claro que hay una discriminación respecto con la Ciudad de Buenos, y lo mismo pasa con la energía", afirmó.



"El problema que genera esto que es que viene el resto del país y pide lo mismo que la ciudad de Buenos Aires", agregó.



En cuanto al conflicto con la Ciudad de Buenos Aires dijo que "plantea su autonomía pero que para ser autónomo hay que autofinanciarse" y aseguró que por el momento no sucede: "Hasta el día de hoy seguimos pagando el sueldo de todos los policías".



Las palabras de Alberto Fernández fueron en respuesta a los dichos del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quién afirmó el jueves que el traspaso de las líneas de colectivos de la Nación a la Ciudad "es un nuevo avance contra la autonomía" de la Capital Federal.



"Otra vez el Gobierno Nacional yendo contra la Ciudad, contra los ciudadanos, millones de argentinos que circulan, que son porteños y también de la Provincia", afirmó Rodríguez Larreta.



Otra noticia importante esta semana en materia energética fue la reunión del viernes de la administración nacional con los gobernadores de las diez provincias del Norte Grande Argentino y el anuncio de una batería de medidas.



Se informó oficialmente la incorporación de una capacidad de generación de hasta 1.000 megavatios, la ejecución de los 46.000 millones en subsidios al transporte público de pasajeros y la universalización de la tarjeta Sube, entre otros puntos.



La Octava Asamblea de Gobernadores del Norte Grande Argentino se realizó en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, con la participación del jefe de Gabinete, Juan Manzur; los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y de Transporte, Alexis Guerrera; y el secretario de Energía, Darío Martínez.



Actualmente, el sistema de transporte eléctrico está al límite de su capacidad, ya que durante la gestión anterior la red se la mantuvo tan cuál estaba. Desde 2015, no se incorporó un kilómetro de línea de alta tensión y la potencia instalada aumentó en 9.425 MW, es decir, creció un 28% entre 2015 y 2021.



Ámbito.com