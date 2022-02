UIA: "Hay reactivación, pero hay que transformarla en crecimiento a largo plazo"

El dirigente industrial afirmó que se requiere de "estabilidad macroeconómica y políticas de Estado orientadas hacia la producción y el crecimiento concertadas entre el oficialismo y la oposición". "Hay una reactivación, pero hay que transformarla en un crecimiento a largo plazo", sostuvo el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja.



Según Funes de Rioja, "desde el 2011 el empleo privado no crece con el vigor esperable" ya que, "de acuerdo al crecimiento vegetativo, debería haber un crecimiento de 250.000 a 300.000 empleos anuales". En ese sentido, el presidente de la UIA pidió el establecimiento de "políticas de creación de empresas y de empleo" y un "modelo de formación profesional dual que combine el aprendizaje y la formación".



Del mismo modo, el dirigente industrial señaló que "hay que hacer que las pymes dejen de tener miedo a contratar". "Para eso hay que dejar el régimen de multas laborales que son casusa de litigiosidad y aplicar beneficios remunerativos como la eximición de cargas sociales o la aplicación a la carga del IVA de los aportes patronales", propuso el dirigente gremial empresario.



Respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Funes de Rioja afirmó que el mismo es una "condición necesaria pero no suficiente" para el desarrollo de la industria. "Hay que resolver el problema de la deuda y hay que hacerlo de la forma más dinámica posible, sino no hay acceso al financiamiento y a la tecnología", agregó el titular de la UIA.



Ámbito.com.