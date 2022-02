El FMI dijo que quiere cerrar un acuerdo con Argentina "lo más rápido posible"

El FMI aseguró hoy que su intención es cerrar un acuerdo con la Argentina "lo más rápido posible", pero evitó dar una fecha estimada para anunciarlo."Las discusiones hacia un acuerdo a nivel del staff están todavía en desarrollo", señaló el vocero del organismo, Gerry Rice, en una conferencia de prensa que brindó en Washington.Según el directivo: "Las negociaciones continúan. Estamos trabajando de manera muy cercana con los funcionarios del Gobierno para alcanzar un acuerdo de nivel de staff. Hubo un entendimiento en reducir de forma duradera los subsidios a la energía y movilizar el financiamiento externo para mejorar la resiliencia argentina".También dijo que el programa que buscará cerrar el Fondo Monetario deber ser "realista, pragmático y creíble", que apunte a "reforzar la estabilidad macroeconómica", del país.Rice destacó que el equipo del Fondo "trabaja todavía muy cerca hacia un acuerdo", pero aclaró: "No tenemos un calendario específico. Trabajamos muy duramente y lo haremos lo más rápido posible. El próximo paso será un acuerdo a nivel del staff (del FMI). El siguiente es la propuesta hacia el directorio, que es el que toma la decisión final, como sucede siempre".También aseguró no tener "en agenda una misión (presencial) pero las discusiones suceden de manera intensa" y dijo: "No tenemos una fecha".Sobre la posibilidad de postergar el pago de U$S 2.800 millones que la Argentina debería abonar al organismo el 22 de marzo próximo, expresó: "No especularía sobre alternativas, sino enfocarnos en donde estamos, en el progreso que se logró. Se han registrado avances sobre los entendimientos y continúan las conversaciones".El 28 de enero último, el staff técnico del Fondo y el Gobierno anunciaron un "entendimiento de políticas", que incluye la reducción del déficit fiscal, principalmente a través de un recorte en los subsidios energéticos.Ambas partes firmarán un acuerdo de facilidades extendidas a 10 años, que permitirá refinanciar el préstamo de U$S 44.000 millones que el FMI otorgó al país en 2018.