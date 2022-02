La soja ya roza los u$s 600: cómo repercute en los productores entrerrianos

El precio internacional de la soja sigue subiendo y se ubica en los valores más altos desde junio del año pasado, como consecuencia de los efectos negativos de la sequía en Sudamérica, especialmente en Brasil y la Argentina. En el mercado de Chicago, los contratos de la oleaginosa con vencimiento en marzo de este año subieron casi un 3% y la tonelada ya roza los 600 dólares.



“La soja registró un precio cercano a los 600 dólares, lo que tiene con ver un recorte en la producción y la siembra de soja en Estados Unidos, pero resta determinar qué pasará en la cosecha sudamericana porque Brasil tuvo importantes pérdidas, Mato Grosso está complicado también, y se está viendo la definición que tendrá Argentina”, indicó a Elonce el director Federación Agraria Entre Ríos, Elvio Guía. En ese sentido aclaró que “si bien llovió y hemos tenido una mejora, todavía falta mucho para terminar el ciclo de la soja dado que recién estamos en febrero y el grueso entra en abril y mayo”.



Para el dirigente ruralista, “esta situación hizo que en un año haya mucha variación de precios, lo que tiene que ver con los stocks mundiales que están muy chicos y la demanda es y seguirá sostenida”. “Ahí es donde entran en juego los fondos especulativos que hacen que suba o baje el precio de la soja y a su vez, arrastra alguno de los otros cultivos, como el caso del maíz o el trigo”, apuntó Guía.



Para el vicepresidente de FAA, el precio de la soja “dependerá de lo que ocurra con el clima porque está pronosticado algún frente de lluvia en las zonas productivas; y del reflejo en Estados Unidos, que es lo que hace el mercado de granos”.



En esa línea, Guía aclaró que “el recorte de las retenciones y la diferencia en la brecha cambiaria por los tipos de cambio también hacen que el precio en Argentina no sea el internacional”. La soja en Entre Ríos De acuerdo a lo que explicó Guía, el cultivo de soja tuvo “un comienzo muy complicado en Entre Ríos, al igual que el maíz y el sorgo cuyas pérdidas no se pudieron revertir porque tienen períodos cortos de maduración, fructificado y llenado”.



“En el caso de la soja, se perdieron algunos cultivos que se sembraron más tarde y otros tienen un buen desarrollo”, indicó y mencionó que “la zona citrícola del norte entrerriano registra una seca importante, mientras que en lugares puntuales llovieron hasta 120mm”.



Asimismo, no dejó de recordar que las hectáreas sembradas de soja bajaron de 22 millones a 17 “producto a cuestiones de manejo y las retenciones que entran a competir con otros cultivos”.



“Si les damos condiciones a los cultivos de verano, como las gramíneas o la arveja, el productor reacciona y hace a la sustentabilidad del sistema”, estimó al respecto.



“Las temperaturas mejoraron las condiciones de los cultivos, pero en verano se requiere de una lluvia cada diez o quince días para mejorar también las pasturas; sobre todo y teniendo en cuenta que hubo pérdidas de forrajes y los productores empezaron a utilizar los de invierno”, expuso Guía. (Elonce)