Desolación tras los incendios: “con el corazón roto, habrá que vender todo”

Estos son los focos igneos activos de este lunes 7/02 en la provincia de Corrientes. Muchos de ellos permanecen activos desde ayer, domingo, y se expanden rápidamente en la zona. Estos son de gran magnitud e imposibles de sofocar. pic.twitter.com/NgE1ZtEBbH — LuisMartínez Ambientalista (@AMBLUISM) February 7, 2022

Acudieron a su llamado... parte el alma saber que las vas a tener que vender a todas... mucha tristeza...y no poder largarte a llorar porque hay otros que se apoyan en vos...

Todos destruidos..

Aenoche el fuego había cruzado la ruta de asfalto y seguía imparable rumbo norte... pic.twitter.com/fgC8NeuT2K — Marta (@Marta45368774) February 6, 2022

En su perfil de twitter, Marta no expone su apellido, pero sí cuenta que es “experta criadora de corderos y terneros abandonados o huérfanos” y que es oriunda de Corrientes. Es la provincia que en este momento está más afectada por la situación crítica generada por los incendios.El panorama de los incendios en Corrientes es cada vez más dramático y finalmente el Gobierno de esa provincia tomó la decisión que se esperaba: declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario.En este contexto, Marta lo que expuso también fue un relato doloroso sobre la situación que está atravesando en su campo, donde los animales se han quedado sin pasturas para alimentarse, al punto que no tendrá otra alternativa que venderlos a casi todos.En el campo de 1.800 hectáreas que tiene junto a su familia, perdieron 1.500 hectáreas. Y aunque no tuvieron que lamentar bovinos muertos, sí asegura que se está perdiendo mucha fauna natural y también monte nativo.Fuente: (Infocampo)