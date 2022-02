Certificación negativa: cómo chequear si está habilitado para comprar dólares

¿Qué es la certificación negativa?

Cómo pedir la Certificación Negativa de Anses

Cómo consultar si puedo comprar dólar ahorro

La semana pasada, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) renovó el cupo de u$s 200 mensuales. Una de las maneras de saber si se está habilitado a comprarlos es gestionando la Certificación negativa. El trámite es gratuito, se realiza desde la web y con un período de validez de 30 días.Este certificado puede ser requerido, además, para constatar ausencias de registros en el banco de datos de ANSES, tanto para empleados en relación de dependencia, autónomos, monotributistas, jubilados, pensionados o trabajadores de casas particulares.En algunos casos, la certificación negativa también se requiere para acceder a algún tipo de beneficio social. O la puede solicitar ANSES para integrarse a su obra social (CODEM) que está destinada a trabajadores en actividad, desempleados, jubilados y pensionados y sus familiares a cargo.También podría ser necesaria para presentar en un hospital público, para de esa forma constatar que una persona no tiene cobertura social y facilitar el acceso a la atención en dicho establecimiento sanitario.Es un comprobante que emite ANSES en el que deja constancia de que no se tiene registrado ninguno de estos aportes o beneficios a su nombre:-Como empleado en relación de dependencia o como autónomo, monotributista o trabajador de casas particulares.-Jubilación o pensión.-Declaraciones Juradas de las Provincias que no adhieren al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).-Asignación por maternidad para trabajadora de casas particulares.-Prestación por desempleo o planes sociales.-Obra social.-Cobro de asignación Universal por hijo-Cobro de Asignación por Embarazo.-Cobro de Beca Progresar-Monotributista social informado por el Ministerio de Desarrollo Social.1) Hay que ingresar al sitio de Anses. El trámite es gratuito y para gestionarlo sólo se necesita del número de CUIT o CUIL de la persona que realiza la consulta, para comprobar que no percibe aportes ni subsidios por parte del ente, como que tampoco está registrado como monotributista social. Tampoco es necesario que lo haga la persona involucrada, sino que puede efectuarlo un tercero, ya sea un familiar o un apoderado designado por el solicitante.2) En el margen derecho de la página hay un banner en fondo azul que contiene “Accesos rápidos” a distintos trámites, entre los que está la Certificación negativa. Hacer click ahí. Se abrirá una planilla de registro en la que se solicita el número de CUIT o CUIL, el período por el cual se realiza la consulta y un código numérico que figura en la misma pantalla. Importante: se podrá consultar por un período comprendido dentro de los últimos 6 meses.3) La certificación negativa se puede descargar en formato pdf o bien se la puede imprimir directamente. Al pie de dicho documento figura un código de barras que confirma su carácter oficial y que a su vez evita la posibilidad de falsificaciones o uso indebido de la información allí contenida. También explica que “la información que se presenta en esta certificación podrá corroborarse al acceder a la página web de ANSES y que el documento obtenido “es válido como constancia de CUIL/T”.Ante cualquier duda con la certificación negativa , se puede consultar vía telefónica al número 130 (para atención personalizada, hay que contactarse de 7 a 20) o bien ingresando a la página de ANSES en Facebook.Debido a las restricciones cambiarias que rigen en Argentina, la comprar de dólares oficiales no está permitida para todos los ciudadanos, de acuerdo a la disposición oficial.Si uno no está seguro si pertenece al grupo que no puede comprar dólares, la opción más segura es corroborarlo a través de ANSES. Lo único que se debe hacer es obtener un Certificación Negativa.Si al ingresar los datos se recibe la notificación "no es posible emitir la certificación negativa", el interesado podrá acceder a la compra de dólar ahorro. Fuente: (Clarín)