Las ventas en los comercios minoristas crecieron 17,5% interanual en enero

Las ventas minoristas crecieron 17,5% interanual en enero último e incluso registraron un incremento de 10,8% respecto del mismo mes de 2020, antes del inicio de la pandemia, de acuerdo a un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



El crecimiento anual, a precios constantes, se explicó por el impulso que aporta la temporada turística en el país, de acuerdo a CAME, mientras que respecto de diciembre, las ventas marcaron una caída de 26,8%, pero debido a la estacionalidad de estos meses.



De esta forma, enero resultó “un mes activo para los comercios ubicados en ciudades turísticas, donde se registraron grandes ventas en productos como indumentaria, calzado, ropa deportiva, jugueterías, alimentos y bebidas o perfumerías, y las mayores tasas de variación la tuvieron las ciudades del sur del país, que el año pasado recibieron muy pocos turistas y esta temporada revirtieron esa situación”, explicaron desde la entidad.



Sin embargo, puntualizaron que “respecto de las utilidades obtenidas, solo 41,5% de los empresarios consultados las definieron como buenas o muy buenas”, y señalaron que “lo que más complicó al comercio fueron las subas de precios, especialmente en el rubro alimentos y bebidas”.



En ese rubro, las ventas reflejaron en enero un aumento del 12,5% anual, “estimuladas por la temporada turística y la mayor predisposición a las reuniones sociales”, aunque se retrajeron 13%, a precios constantes, en la comparación mensual.



Del Índice de Ventas Minoristas Pymes elaborado mensualmente por CAME, surge además que, en la comparación con enero de 2020, las ventas de alimentos y bebidas subieron 10,2%.



En tanto, en el caso de electrodomésticos, artículos electrónicos, computación, celulares y accesorios, las ventas aumentaron 3,6% anual y cayeron 12,2% mensual; y en el rubro de lencería y accesorios se incrementaron 35,2% anual.



Además, las subas más importantes se dieron en comercios de la Costa Argentina, de Córdoba, la Patagonia y Misiones, donde fue determinante el consumo vacacional.



El relevamiento remarcó también que se trata del primer enero en seis años en que la venta anual de estos productos sube.



En el sector de ropa y artículos deportivos y de recreación, las ventas tuvieron un ascenso del 29,2% anual y en el de jugueterías y artículos de librería se incrementaron un 31% anual.



Por su parte, la venta de neumáticos, repuestos de autos y motos creció 5,7% en ese período, “a pesar de los faltantes de mercadería”, y “la gran temporada turística alentó las ventas, tal como sucedió en diciembre, y frente a ese mes que fue de alta demanda, las ventas se retrajeron sólo 3,5%”.