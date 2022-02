Los patentamientos de maquinaria agrícola aumentaron 32% en enero

Los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras alcanzaron en enero a 546 unidades, con un incremento del 32% respecto del mismo mes del año pasado, informó hoy la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).La División de Maquinaria Agrícola de la entidad detalló que el mayor aumento interanual se dio entre las cosechadoras, con un 69%, frente a un 32% de los tractores y un 6% de los pulverizadores.El desempeño de enero continuó con "una tendencia alcista que arrancó por junio de 2021", puntualizó Acara."El panorama para los próximos meses es alentador en cuanto al clima, veremos el real daño que tuvo el periodo de sequía en los cultivos de grano grueso durante la próxima cosecha", continuó.En lo específico del mercado sectorial, la asociación remarcó las "incertidumbres" en lo referente a "la disponibilidad de maquinaria y acceso al crédito".En el caso de las cosechadoras, se patentaron 54 unidades (32 en enero de 2021), en tanto hubo 442 tractores (335 doce meses atrás) y 50 pulverizadoras (47 en el primer mes de 2021).El informe de Acara subrayó que tras un comienzo de 2022 "con una de las peores olas de calor de los últimos años, las precipitaciones que llegaron a mediados de enero dieron "un respiro a los cultivos tanto como a la matriz energética del país que estaba sufriendo casi tanto como la soja y el maíz", incidiendo en la comercialización de la maquinaria agrícola."El pronóstico para febrero se presume optimista, con precipitaciones para los próximos días, así como para lo que resta del mes", añadió.En cuanto al rubro cosechadoras, en enero tomó la delantera CASE con un 31% de participación del mercado, mientras que John Deere quedó en segundo lugar con un 28%, alterándose el orden del primer mes de 2021.En tercer lugar se ubicó New Holland con el 20%, seguido con porcentajes menores por Don Roque (6%), Vassalli, Challenger y Claas (4% cada uno), Bernardín y Dolbi (2% en ambos casos).Acara aseguró en su informe que "siguen manifestándose problemas para poder entregar productos terminados" y que "a diferencia del año anterior, varias marcas han podido entregar al menos alguna máquina", como los casos de Don Roque, Challenger y Claas "que en enero 2021 no habían vendido ninguna".John Deere lideró el market share de los tractores con una participación del 25%, seguido por Pauny con un 19%, New Holland con un 18% y Case con un 11%.En este rubro, la entidad observó "una distribución más uniforme de la participación de mercado entre las principales marcas proveedoras".En cuanto a las pulverizadoras, Pla tomó la delantera con un 38% de mercado, desplazando al segundo puesto a Metalfor, con un 24%.