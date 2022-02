El Gobierno evalúa medidas para contener la suba de alquileres: qué analizan

El Gobierno comenzó a analizar medidas para ampliar la oferta de unidades en alquiler y bajar los precios, que el año pasado subieron hasta un 60%.



El tema fue motivo de conversación el miércoles pasado en la reunión que mantuvieron el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, con representantes de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA).



El funcionario les manifestó la necesidad de fomentar el incremento de la oferta y remarcó su preocupación por lo que definió como “una situación cada vez más precaria de las y los inquilinos” debido a la dificultad de acceso a propiedades para alquilar.



Una de las alternativas en estudio es volcar al mercado de alquileres 120.000 unidades en venta, en su mayoría usadas, mediante un sistema de premios y castigos.



El sector inmobiliario propuso a cambio una serie de modificaciones a la Ley de Alquileres, una medida ante la cual muchos propietarios aumentaron los valores de los alquileres antes de su entrada en vigencia en julio pasado y retiraron las unidades del mercado de locación, lo que redujo la oferta e incrementó los precios.



Entre los principales "beneficios" para estimular la ampliación del parque de viviendas en alquiler disponibles, las inmobiliarias propusieron la reducción de tasas e impuestos, como ingresos brutos, la reducción del plazo de los contratos y una nueva fórmula de ajuste, que excluya la inflación y se guíe por el Coeficiente de Variación Salarial (CSV) del INDEC.



La ley llevó los contratos de dos a tres años y ajustó los valores por el Indice de Contrato de Locación (ICL), actualizado por la inflación del INDEC y la remuneración promedio del trabajador registrado (RIPTE) una vez al año. Buscan que haya dos ajustes por año.



"La ley de Alquileres fue el tema fundamental, hablamos de aumentar la oferta, pero también propusimos la posibilidad de intentar un blanqueo para que se incorporen unidades usadas mediante algunos beneficios", dijo el titular de la CAI, Alejandro Bennazar. "El Coeficiente de Valor Salarial traería mucha tranquilidad a la familia inquilina y al propietario", agregó.



En la reunión se acordó también convocar una mesa de trabajo con propietarios, inmobiliarias y asociaciones de inquilinos, donde no será fácil conciliar intereses. Feletti recibió en enero al titular de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, quien reclamó medidas para evitar abusos, entre ellos, la fijación de aumentos superiores al índice regido por ley.



Muñoz pidió un relevamiento de precios oficial, el establecimiento de precios de referencia y la elaboración de un sitio oficial con el ICL (hoy lo informa el Banco Central, pero las asociaciones dicen que no es accesible), a la vez que propuso el estudio de un impuesto a la vivienda ociosa y el control por parte del defensa del consumidor de avisos de alquiler ilegales.



Según datos oficiales, el peso del alquiler en los ingresos de los hogares inquilinos aumentó en todos los aglomerados entre 2015 y 2021. A excepción de una leve reducción en el caso de Rosario, hubo aumentos en Mendoza y Córdoba de 5 y 3 puntos porcentuales, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires la incidencia subió del 25 al 35% en ese período.



A raíz de la pandemia, en marzo de 2020 el Gobierno congeló los alquileres y suspendió los desalojos por un año. Y en junio de ese año, se aprobó la Ley de Alquileres, que contempló la declaración del contrato ante la AFIP, limitó el monto de los depósitos de garantía y amplió las causales de recisión por parte del inquilino, entre otros cambios.



Pese a esos cambios, entre agosto y octubre de ese año, el 28,6% de los hogares del Gran Buenos Aires dejó de pagar o tuvo problemas para cubrir los costos de los servicios de la vivienda. Luego, en marzo pasado, el fin de la vigencia del congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos fue acompañado por las denuncias de desalojo y aumentos en los precios.



Según un relevamiento reciente de Zonaprop, el alquiler de un departamento de dos ambientes y 50 m2 en CABA cuesta alrededor de $ 46.890 por mes, lo que representa casi un salario mínimo y medio (hoy, en $ 33.000) y un 60% de la canasta que necesitó una familia para no ser pobre en diciembre ($ 77.000).



Según la Encuesta Permanente de Hogares, en el primer semestre se relevó un total de 1.739.000 de hogares inquilinos (18,7% del total) y 4.658.000 de personas inquilinas (16,1%) en los 31 principales aglomerados urbanos, cifras que si se extienden a todo el país alcanzan los 2.804.838 y 7.512.903, respectivamente.

Fuente: Clarín