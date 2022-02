La sequía arrastró la hacienda en pie y retrocedió 2,57 % en enero

Siguiendo la tendencia a la calma iniciada en diciembre, enero marcó una plaza donde muchas categorías mantuvieron los precios. Sólo rompieron la monotonía las vacas con cría y las vaquillonas, con importantes oscilaciones, pero en ambos casos a la baja. Novillos, novillitos, terneros, terneras, vaquillas y vacas, se mostraron casi sin variantes. Las dificultades e interrogantes que planteó la sequía fue determinante para la prudencia en los mercados.Como es habitual, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) dio a conocer los datos mensuales en relación a los precios de referencia del ganado vacuno, los que son obtenidos a través de los promedios que arrojan las firmas consignatarias que realizan sus remates en las distintas sociedades rurales de la provincia.Enero fue un mes tremendo en cuanto a lo climatológico, pero en calma a la hora de traducir el movimiento vacuno en los precios. Así, la mayoría de las categorías mantuvieron prácticamente los precios de diciembre último, terminando el mes con un leve retroceso promedio del 2,57 %.El efecto de la terrible sequía que azotó Entre Ríos tal vez no pueda advertirse en lo inmediato, pero el castigo a la ganadería se verá sin dudas reflejado de distinta manera. Por ejemplo, en el corto plazo, se advertirá seguramente un mayor volumen de oferta, más invernada liviana y vacas flacas y de conserva en los remates ante la escasez de reservas pastoriles. En tanto, en el mediano plazo (2023) es probable que se sienta la pérdida de preñez sufrida por la hacienda en este verano tórrido. Eso significa, menos stock y retraimiento de la oferta.En resumen, enero no mostró casi aumentos y los registrados no superaron los tres puntos. Puntualmente las subas se dieron en toros (+ 2,88 %); novillitos (+ 1,37 %); terneros de entre 190 y 240 kilos (+ 0,74 %); vaquillas (+ 0,46 %) y vacas (+ 0,22 %). En tanto, las categorías que más redujeron su precio en los remates respecto del mes anterior fueron las vacas con cría (- 15,89 %); vaquillonas (- 6,60 %); vacas invernada (- 4,93 %) y vacas conserva (- 4,89 %).Cabe recordar que FARER es la entidad gremial más representativa del ámbito agropecuario entrerriano, ya que reúne a las rurales de Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Villaguay, Hasenkamp, Islas del Ibicuy, Chajarí, Colón, La Paz, C. del Uruguay, Feliciano, Maciá, Concordia, María Grande, Federación, Tala, Nogoyá y Federal; siendo Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) quien la nuclea junto a otras 15 Federaciones a nivel nacional.En síntesis, los precios promedios que arrojaron los remates en la provincia de Entre Ríos en el mes de enero de 2022 fueron los siguientes: