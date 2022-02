La soja subió y la tonelada superó los 400 dólares en Rosario

El precio de la soja disponible, contractual y fijaciones superaron los US$ 400 la tonelada en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) al alcanzar los US$ 405 la tonelada tras subir US$ 8 con respecto al lunes, en consonancia con lo sucedido en el mercado de Chicago a pesar de que el volumen de negocios fue menor.



Asimismo, dichos ofrecimientos en moneda local arribaron a $ 42.490 la tonelada.



Para la entrega en marzo se ofrecieron US$ 380 la tonelada, al tiempo que existió la posibilidad de realizar negocios con entrega entre el 1 y el 15 de dicho mes, por los que se ofrecieron US$ 390, mientras que la entrega en abril escaló hasta los US$ 378 la tonelada, US$ 6 más que ayer.



Además, mayo cerró en US$ 376 la tonelada y el segmento junio/julio en US$ 375.



Por el maíz con descarga hasta el 11 de febrero se ofrecieron abiertamente US$ 235 la tonelada, US$ 5 por encima de la jornada previa.



Luego, las condiciones con entrega durante febrero se encontraron sin cambios en US$ 230.



Respecto al cereal de la próxima campaña comercial, se ofrecieron para marzo US$ 225; abril y mayo, US$ 220; junio, US$ 210; y julio, US$ 200.



Por el trigo con descarga y contractual hasta el 7 de febrero, el mejor ofrecimiento abierto fue de US$ 240 la tonelada, sin implicar variaciones entre jornadas.



La entrega en marzo alcanzó los US$ 242; mayo, US$ 245; junio, US$ 247; y julio, US$ 248.



Por último, el girasol cerró a US$ 480 la tonelada.