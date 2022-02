El patentamiento de motos en enero creció 19%: la lista de las más vendidas

El número de motovehículos patentados durante enero fue de 35.219 unidades, esto es un crecimiento interanual del 19 %, de acuerdo a la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (Cafam) que destacó que el 96% de los modelos fueron de origen nacional.Desde el sector destacan que ese leve empuje al consumo que se viene dando, se atribuye al acceso al crédito con planes de financiación, y al diálogo con los actores del sector para generar nuevas oportunidades, aunque se considera que el volumen continúa siendo bajo en comparación a los históricos de años anteriores pre pandemia."Es muy importante el trabajo en conjunto que venimos haciendo junto con el gobierno y las cámaras del sector, y apuntamos a que, de no haber cambios bruscos en las variables económicas, el mercado crecerá aproximadamente entre un 15% y un 20% en el 2022", dijo Lino Stefanuto, presidente de la Cámara."Además, este año, y continuando con el contexto de pandemia, la moto se sigue manteniendo como un medio de transporte elegido, por ser seguro, económico y funcional", finalizó el directivo de Cafam.Por su parte el presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara), Ricardo Salomé comentó que "enero fue otro mes de crecimiento para las motos y se vislumbra que el comportamiento del mercado sigue creciente, con altos y bajos que obedecen a la problemática de las importaciones, pero lo destacable es que la venta de motos sigue afianzándose y creciendo"."Para la adquisición de motovehículos juega un rol central la financiación, por eso ha sido clave que hayamos logrado impulsar, desde todo el sector y junto al Gobierno, el programa de financiación del Banco Nación, Mi Moto, que sigue funcionando muy bien, y nos hace creer que tampoco se detendrá este año", enfatizó el directivo de Acara.En cuanto a la participación, desde Acara se destacó que se observan cambios de posiciones en los primeros puestos con respecto a los últimos meses.Honda sigue liderando el mercado con 7.577 unidades, seguida por Motomel, que con 4.179 continua en el segundo lugar, apenas superando a Gilera, que tuvo 4.170.La novedad es que Gilera logró desplazar a Corven a la cuarta posición, con 4.156, lo que adelanta en enero lo que será una pelea muy reñida entre la segunda y la cuarta posición. Zanella cierra el top five con 3.120 motos.También hay algunos cambios en cuanto al modelo más patentado, sigue liderando la Gilera Smash por sexto mes, pero el segundo escalón lo ocupa ahora la Honda Wave 110, histórica líder de años anteriores, que había caído a la cuarta posición, pero recuperó ahora dos y desplazó a la Corven Energy 110, al tercer puesto.Cuarta quedó la Motomel B110, que estuvo segunda en noviembre, y la Zanella ZB 110 continua en el top five por tercer mes consecutivo, desplazando a la Keller KN 110-8 a la sexta posición.Respecto al informe de CAFAM de enero 2022, las de baja cilindrada continúan siendo las más vendidas: con 18.213 unidades patentadas de 110 cc y 5.976 de 150 cc. Y en cuanto a las categorías lidera ampliamente el Ranking de las más vendidas del mes: las CUB con 19.605 unidades, seguidas por las Street con 7.818 unidades.