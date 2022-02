Profundizarán los controles para que se cumpla el programa Precios Cuidados

La subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, Liliana Schwindt, advirtió hoy que se profundizarán los controles para el cumplimiento del programa Precios Cuidados en todo el país, con acciones que, además, prevén la puesta en funcionamiento de le Ley de Góndolas y el resurgimiento del Observatorio de Precios."Nuestro objetivo es que Precios Cuidados no sólo tenga una referencia concreta de los precios al consumidor sino también se impulsen los controles para que funcione en todo el interior del país, en coordinación con las provincias y los municipios", señaló Schwindt a Télam Radio.En el caso concreto de la provincia de Buenos Aires, que la integran 135 municipios, el Defensor del Pueblo bonaerense será el responsable de auditar los controles, en el caso que se detecte alguna localidad renuente a llevarlos a cabo, advirtió la funcionaria.Schwindt remarcó que otro objetivo de su gestión se concentrará en "implementar definitivamente la Ley de Góndolas y volver a poner en marcha el Observatorio de Precios".El Observatorio Nacional de Precios fue creado en el 2014, durante la gestión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con la premisa de monitorear, relevar y sistematizar los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios producidos en el país.Otro tema abordado por la funcionaria que se incorporó a la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Roberto Feletti, es la importancia de que los consumidores puedan denunciar las irregularidades sin mayores dificultades."Vamos a profundizar el trabajo para que los consumidores y usuarios tengan acceso a las denuncias, al arbitraje, mucho trabajo de capacitación y de prevención también a la hora de contratar servicios que es donde más uno encuentra a veces las fallas", explicó.Al respecto, destacó que es vital que los consumidores y consumidoras "puedan defenderse en los casos de abusos (comerciales), que a veces son muchos y vemos que se encuentran desprotegidos ante las grandes empresas".Tras advertir que las sanciones "serán muy fuertes" hacia quienes no cumplan con lo pactado, recordó qué "como consumidores tenemos derecho a contar con la información clara, visible sobre los precios y promociones de productos en las góndolas y por ahora no estamos viendo que eso se cumpla como corresponde".Remarcó que “los objetivos de trabajo son que, en primer lugar, Precios Cuidados, que es un programa por el cual se tiene una referencia concreta de los precios al consumidor, tenga controles, se pueda encontrar en el interior del país”“Y para eso estaremos trabajando junto a Feletti como él ya lo viene haciendo, en coordinación con las provincias, con los municipios y también en el caso de la provincia de Buenos Aires con el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires (Guido Lorenzino) que en las intendencias que no quieren colaborar está prestando un servicio muy muy importante a través de sus delegaciones para el control de Precios Cuidados”, puntualizó la funcionaria.La Secretaría de Comercio Interior lanzó a mediados del mes pasado el programa +Precios Cuidados con 1.321 productos, y apunta en el corto plazo a trabajar en los precios del pan y de los siete cortes parrilleros de carne vacuna no exportables.En la lista acordada con unas 150 empresas, se destacan una amplia gama de productos esenciales para las compras y los consumos de todos los días como 45 variedades de leches (larga vida, infantiles, saborizadas, fluidas y en polvo), 22 presentaciones de yerbas, 6 panificados de molde, 24 tipos y tamaños de pañales descartables y 33 variedades de paquetes de pasta seca, entre otros artículos de primera necesidad.Los productos de Precios Cuidados se comercializan en todo el país, en las principales cadenas de supermercados minoristas y mayoristas.A partir de la puesta en marcha del programa, resta que se avance en las negociaciones para asegurar la implementación del programa en comercios de menor tamaño como almacenes, autoservicios y supermercados chinos.