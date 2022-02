Enero tuvo el mayor movimiento turístico de los últimos años en Entre Ríos

Finalizado el primer mes de la temporada estival, y en consonancia con lo que sucede en el resto del país, Entre Ríos redondeó un enero con gran movimiento turístico, superando en la segunda quincena, levemente, marcas de la primera.“La recepción a las propuestas turísticas de Entre Ríos es notable entre millones de argentinos que nos eligen para descansar en una variedad de destinos que se distinguen por su entorno natural, tranquilo y seguro”, sentenció el ministro de Producción y Turismo, Juan José Bahillo, al dar a conocer las estadísticas del primer mes del año.“Con herramientas concretas, diseñadas a partir del diálogo con el sector privado, logramos mantener la posición de liderazgo de la provincia y en este gobierno estamos orgullosos de trabajar junto a los prestadores para obtener los mejores resultados”, aportó el ministro, poco antes de subrayar: “El turismo genera empleos en cada rincón de Entre Ríos y nuestra tarea es multiplicar esas oportunidades de más trabajo”.Más allá de los números, que representan un 15 por ciento de crecimiento respecto a enero de 2019 y un 5 por ciento mayor a enero de 2020, ambos previos a la pandemia, y que duplican el movimiento turístico del mismo mes de 2021; turistas y referentes del sector destacan el compromiso con la calidad, el buen trato y las garantías sanitarias que ofrece Entre Ríos como destino.Durante el mes, que concluyó el lunes, 830.000 visitantes arribaron a la provincia. Colón, Gualeguaychú y Federación se encuentran entre los destinos más visitados, pero también el resto de los corredores, del río Uruguay, del Paraná y el central.El ingreso de divisas generado por el turismo ronda los 8.500 millones de pesos, datos que surgen del gasto per cápita que realiza un turista en destino: 9.000 pesos diarios para quienes pernoctan en alojamientos de alta categoría, 5.500 pesos promedio para quienes se alojan en hoteles de mediana categoría y complejos de cabañas, descendiendo a 3.000 pesos para quienes se alojan en casas y departamentos de alquiler, familiares, amigos o segundas residencias, o campings; en tanto la cifra queda en 1.700 pesos para los excursionistas o visitantes en el día sin pernocte. Además, dichos promedios incluyen los gastos de comidas, excursiones, visitas, entradas, y otros gastos que un turista realiza en destino.Los alojamientos entrerrianos en sus diferentes tipos y categorías, obtuvieron un 90 por ciento de promedio de ocupación, levemente superior la segunda quincena con respecto a la primera. Los fines de semanas tuvieron picos entre el 92 por ciento y 97 por ciento de ocupación. Si bien varía de acuerdo a cada localidad, en general fue superior el porcentaje de ocupación en cabañas, bungalows y aparts hoteles, modalidades que crecen en verano. También, según lo manifestado por los municipios y asociaciones del sector, fueron muy requeridos alojamientos de alta categoría, con spas, o all inclusive.Los turistas se alojaron, en un promedio, de 3,7 noches, siendo según las encuestas de perfil realizadas por algunos destinos, los períodos de 3 noches y de 4 noches los de mayor porcentaje. Hubo estadías de hasta una semana, principalmente de familias que viajaban en auto particular y parejas de jubilados o grupos de amigos que viajaron en ómnibus. También hubo períodos cortos de 1 y 2 noches que se concentraban los fines de semanas.Con una fuerte promoción y posicionamiento del destino en los principales centros emisores de Argentina (como Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe, entre otros), y campañas publicitarias en redes sociales e internet, llevada adelante por el gobierno provincial, los propios destinos y el sector privado, junto a otros factores como la diversidad de productos y servicios, y la valoración que hacen los turistas en cuanto a la seguridad sanitaria, la tranquilidad y la cordialidad, han determinado que una vez más la provincia de Entre Ríos se posicione durante el primer mes del año como uno de los principales distritos elegidos para veranear a nivel nacional.El Programa Pre Viaje merece un destaque especial ya que movilizó por todo el país a más de 4,5 millones de turistas desde el mes de diciembre, siendo Entre Ríos una de las provincias más favorecidas tanto desde el turismo receptivo como del emisivo. Las expectativas para el mes de febrero siguen siendo muy buenas en cuanto a las reservas hoteleras que superan el 80 por ciento y los compromisos concertados a través de Pre Viaje hasta el Feriado de Carnaval.A diferencia de otras provincias que concentran el movimiento turístico en unos pocos destinos, Entre Ríos posee más de 30 localidades que en temporada exhiben sus atractivos y sus fiestas que convocan a los visitantes, y una quincena de destinos con un movimiento turístico importante. Si bien el Corredor del río Uruguay concentra el mayor movimiento, con Colón, Gualeguaychú y Federación entre los destinos más visitados del país por ser a su vez quienes poseen mayor cantidad de camas disponibles; el resto de las localidades de los tres corredores principales que presentan playas y balnearios, complejos termales, parques acuáticos, fiestas populares y carnavales, y opciones en la naturaleza o turismo rural, han formado parte de este intenso movimiento.En el caso de Colón, la ciudad entrerriana obtuvo 457.000 pernoctes en enero. Gualeguaychú albergó 100.000 asistentes en las jornadas de la Fiesta del Pescado y el Vino a principios de enero, y 66.000 ingresos vendidos en las noches de Carnaval. El Complejo Termal y Parque Acuático de Federación registró 105.059 visitantes, el mayor número en cuatro años.En cuanto a balnearios y playas, el corredor del Uruguay abarcó en sus extensiones de arena a miles de veraneantes, turistas y lugareños en Concepción del Uruguay, Colón, Santa Ana, Gualeguaychú, Concordia, San José, Federación, Villa Paranacito, Pueblo Belgrano, Liebig, Puerto Yeruá, entre otros. El río Paraná, con su característica geografía agreste, albergó en sus balnearios más extensos como Villa Urquiza, Piedras Blancas y Valle María a una gran cantidad de bañistas, ocurriendo lo mismo en otras playas fluviales de esta costa como Santa Elena, Diamante, Victoria, La Paz, Hernandarias, y una decena de pequeños y pintorescos pueblos. En el corredor central de la provincia, sobre el río Gualeguay y distintos arroyos, la playa del balneario Delio Panizza en Rosario del Tala, y otros balnearios y complejos de piscinas en Gualeguay, Villaguay, Santa Anita, Villa Clara, Federal, Villa Elisa, San Salvador, Feliciano, Nogoyá, entre otros, también recibieron decenas de familias de turistas. Los parques acuáticos y complejos de piscinas tuvieron una gran concurrencia en toda la provincia.Los complejos termales del corredor del Paraná, ubicados en La Paz, María Grande y Victoria, recibieron gran cantidad de visitantes. En el centro de la provincia, las termas de Villaguay y Basavilbaso fueron una alternativa muy recurrida por los visitantes. Las termas del sur de la provincia, ubicadas en Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, recibieron gran cantidad de visitantes, principalmente de Buenos Aires. En tierra de Palmares, los complejos de Villa Elisa, Colón y San José se vieron colmados en varias oportunidades del mes de enero. En el noreste provincial, las termas de la región Salto Grande, entre las que se encuentran Concordia, Federación y Chajarí, también se encontraron colmadas de turistas de todo el país.Las opciones en la naturaleza se pudieron disfrutar en los dos parques nacionales como El Palmar y Pre Delta, y en decenas de reservas naturales y áreas protegidas con distintas actividades como trekkings, cabalgatas, avistaje de aves, safaris fotográficos o cicloturismo. Las actividades náuticas y deportes acuáticos, brindaron frescura y color a las riberas entrerrianas. Las ferias de artesanos y ferias gastronómicas, los paseos nocturnos, las visitas a bodegas y viñedos, los city tour, paseos históricos, actividades culturales y circuitos guiados, también contaron con una gran demanda en enero.Las Fiestas populares son un sello de identidad en el verano entrerriano. Este año han vuelto en todo su esplendor luego de una temporada sin realizarse por la situación de Pandemia. Con los cuidados pertinentes y la solicitud de Pase Sanitario, se desarrollaron los principales eventos en la provincia. A principios de enero se celebró la Fiesta del Pescado y el Vino Entrerriano en Gualeguaychú, y recibió a miles de visitantes que se acercaron a disfrutar de una prestigiosa cartelera de artistas. El Festival Nacional de Jineteada y Folklore, tuvo lugar en la ciudad de Diamante entre el 6 y el 12 de enero, festejando su aniversario número 50, con grandes artistas que engalanaron las noches junto al tradicional certamen de jineteada.Al norte de la provincia, Santa Ana celebró la Fiesta Nacional de la Sandía del 7 al 9 de enero, con la séptima edición, reuniendo gran cantidad de espectadores. Entre el 6 y el 9 de enero, Paraná celebró la Fiesta Provincial de los Reyes Magos, mientras que en San Jaime de la Frontera se desarrollaba la Fiesta Provincial del Cordero. La Paz celebró el famoso festival “Cuando el Pago Se Hace Canto” en su 42° edición los días 7, 8 y 9 de enero, reivindicando nuestra identidad y acervo regional.El 8 y 9 de enero, en General Campos tuvo lugar la 33° Fiesta Provincial del Taipero Entrerriano, luego de un año sin poder realizarse debido a las condiciones sanitarias. El 8 de enero, también, María Grande celebró el Festival del Jornalero y entre el 8 y el 16 de enero se llevó a cabo la Fiesta Provincial de la Identidad y el Patrimonio en Pueblo Liebig. Como cada año, Federación recibió a miles de visitantes en su tradicional Fiesta Nacional del Lago del 13 al 16 de enero, con una destacada agenda de artistas. En San José, la Fiesta del Campamentista albergó gran cantidad de asistentes.Durante la segunda quincena, entre el 14 y el 15 de enero en La Paz se llevó a cabo la Fiesta Provincial del Triatlhón. Durante los días 14, 15 y 16 de enero se desarrolló la Fiesta Provincial del Sol y del Río en Valle María, con una afluencia de gente muy importante y con los cuidados necesarios y recomendados por las autoridades sanitarias.Por otro lado, los días 15 y 22 de enero también nuestra provincia contó con la destacada Fiesta Provincial de la Cerveza, con importante concurrencia en la ciudad de Crespo. El pasado 15 de enero disfrutamos de la Fiesta Nacional del Lino, en la próspera localidad de Lucas González. Ese mismo día, también se realizó la actividad deportiva Maratón Internacional de Reyes y el Seven del Lago, ambas actividades con sede en Concordia.En la localidad de Villa Libertador General San Martín los días 15 y 16 de enero se congregó una importante cantidad de personas para disfrutar del Festival del Parque. El 16 de enero la Fiesta de la Playa de Piedras Blancas desplegó sus actividades organizadas para el disfrute de quienes se acercaron hasta allí.En tanto, del 19 al 23 de enero se desarrolló una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Playa de Río en la histórica Concepción del Uruguay, con significativa concurrencia que se hizo presente para disfrutar sus propuestas a pleno. La Fiesta Provincial del Caballo se desarrolló en Urdinarrain entre el 26 y 29 de enero, con su tradicional Desfile y colorido. Los días 27 al 30 de enero se desarrolló en Sauce de Luna la Fiesta Provincial del Pan Casero con una nutrida concurrencia de público. En Viale, el día 29 de enero se realizó el 2° Festival con Sabor a Pollo, con números artísticos y concursos de platos.En cuanto a Carnavales, el sábado 8 de enero inauguró la temporada el Carnaval del País en Gualeguaychú, que continúa hasta el 28 de febrero, con una re-edición histórica con todas las comparsas en escena, luego de un año de inactividad por el covid-19. Los corsos de Gualeguay, característicos por ser familiares, divertidos e inclusivos también se realizaron los días 8, 15, 22 y 29 de enero y continúan el 5, 12, 19 y 26 de febrero en el Corsódromo de la ciudad. Hasenkamp, también celebró más de cuatro décadas de sus tradicionales carnavales los días 8, 15, 22, y 29 de enero. Victoria inició sus noches carnavalescas el 29 de enero.Los Corsos Colonenses tuvieron fecha los días 14, 15 y 16; 21, 22 y 23; 28, 29 y 30 de enero, donde se disfrutó de la festividad a puro color y alegría. Los tradicionales Carnavales de Santa Elena, se llevaron a cabo el 25 de enero y continúan el 1, 8, 15, 22 y 24 de febrero de. Cada noche desde las 21.30hs, con entradas muy accesibles. El Carnaval Federaense, también empezó este fin de semana del 29 de enero a pura alegría, festejos y zamba, y se extiende hasta el domingo 27 de febrero.