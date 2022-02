AFIP profundizará “el control sobre sectores con mayor capacidad contributiva”

La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, aseguró que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ( FMI) “es la mejor solución posible para seguir creciendo, crear empleo y resolver cuestiones estructurales”. la funcionaria sostuvo que “es la manera de resolver la irresponsable decisión política que tomó el gobierno anterior al endeudarnos con el FMI”.



“Desde la AFIP vamos a mejorar la administración tributaria. Vamos a profundizar el trabajo realizado en materia de fiscalización y control de los sectores con mayor capacidad contributiva”, expresó Marcó del Pont al referirse al rol del organismo. En ese sentido la funcionaria precisó que entre los ejes del trabajo figuran las herramientas para el control en la comercialización de granos, las maniobras de sobre y subfacturación y el uso de imágenes satelitales.



“Contamos con herramientas y tecnología para llevar adelante mejores controles de los grandes contribuyentes. Para eso continuamos explotando la información recibida de distintos países sobre activos de argentinos alrededor del mundo”, sostuvo la titular de la AFIP.



Respecto a la política cambiaria, la funcionaria resaltó que “el FMI no pide una devaluación ni la desregulación de la cuenta capital, el Banco Central va a poder intervenir para administrar el mercado”.



Consultada sobre el rol del organismo en el hostigamiento fiscal de dirigentes políticos durante el gobierno de Mauricio Macri, Marcó del Pont advirtió que “la capacidad de daño que tiene la AFIP cuando actúa por fuera de los procedimientos es enorme. Nuestros trabajos de auditoría demostraron que a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos los fiscalizaron en la clandestinidad, sin avisarles ni derecho a la defensa. Armaron grupos de trabajo que estaban por fuera de las facultades que tenían para actuar, realizaron una ejecución fiscal que no debería haber existido”, advirtió la funcionaria.



La titular de la AFIP también adelantó, durante una entrevista con AM 750, el tratamiento de un proyecto de ley en el Congreso de Monotributo Inclusivo a partir del 1 de marzo, “para tratar de formalizar a gran parte de la economía popular”. Esta iniciativa “va a permitir incluir a muchas personas que son trabajadores y trabajadoras pero no son sujetos fiscales”, afirmó Marcó del Pont.