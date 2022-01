El Banco Central cerró enero con ventas netas de US$ 130 millones

A su vez, en enero se registró una aceleración en el ritmo de apreciación de la divisa norteamericana que alcanzó el 2,24% -el más alto desde marzo de 2021-, lo cual refleja el cambio en la política cambiaria del BCRA que, de esta forma, proyecta un ritmo de devaluación anual del orden del 30%.



El dólar mayorista cerró a $ 104,82 para la compra y $105,02 a la venta por unidad, 25 centavos arriba del cierre del viernes, en una jornada en la que se negociaron US$ 270,48 millones en el segmento contado y US$ 2.214 millones en contratos a futuro negociados en el Rofex.



"El BCRA terminó la última rueda del mes con compras por US$ 2 millones y con un saldo negativo de US$ 130 millones", detalló el analista de PR Corredores de Cambio, Gustavo Quintana, sobre la jornada de hoy.



El dólar ahorro o dólar solidario -minorista más impuestos- trepó cinco centavos hasta los $182,67.



Por su parte, el dólar CCL arbitrado por G30 baja esta jornada hasta los $222,90 (-1,4%) mientras que el dólar MEP retrocedió hasta los $ 214,67 (-0,9%), por lo que profundizaron las caídas tras el el anuncio del acuerdo con el FMI.