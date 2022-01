El intercambio comercial dejó un superávit de caja de u$s15.282 millones

El Gobierno logró el año pasado un superávit “de caja” por intercambio de bienes de u$s15.282 millones, lo que representó un crecimiento del 80% respecto del saldo que consiguió en 2020, el cual fue el período más duro de la pandemia que afectó a la economía global.



Un dato que está mirando el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un acuerdo con Argentina es que a pesar del espectacular resultado, el Banco Central casi no pudo acumular reservas durante los 12 meses previos. Tan solo sumó u$s 275 millones.



De acuerdo con el Balance Cambiario que informó la máxima autoridad monetaria, en 2021 se registraron liquidaciones de exportaciones por u$s 76.423 millones (una mejora del 51,7%) y se vendieron divisas para importar por u$s 41.865 millones (un incremento del 46%).



En diciembre solamente, se registró un superávit de u$s 1.060 millones, producto de exportaciones por u$s 6.741 millones e importaciones por u$s 5.681 millones.



El superávit “de caja” fue u$s 532 millones más alto que el informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El organismo que conduce Marco Lavagna recopila datos de la Aduana, que son las órdenes de las operaciones de los agentes del comercio exterior. Es decir, es el devengado. Para Intercambio Comercial Argentino (ICA) del INDEC, el año pasado se registraron ventas al exterior por u$s 77.934 millones y compras por u$s 63.184 millones, con un salto a favor de u$s 14.750 millones.



Los datos similares entre lo devengado y lo liquidado, indican que la maquinaria productiva de la Argentina se manejó el año pasado casi al “contado”, con poco crédito comercial y de corto plazo.



De acuerdo con un análisis de la consultora LCG la diferencia entre el Balance Cambiario y el ICA “está impulsada principalmente por las liquidaciones del primer semestre del año”.



El informe plantea que entre enero y junio del 2021 para el INDEC las liquidaciones fueron de u$s 6.773 millones contra los u$s 10,561 millones del BCRA.



En el segundo semestre los valores se invirtieron. Ingresaron u$s 3.256 millones menos “impulsado por el aumento de la brecha cambiaria, lo que motivó un incremento de las liquidaciones de los pagos de importaciones mientras que desincentivó las liquidaciones de exportaciones”, señala LCG



Por otro lado, de acuerdo con los datos oficiales, en 2021 la Cuenta Corriente cambiaria cerró el 2021 con un total de u$s 5.577 millones equivalente a 1,2% del PBI. Se trata de una mejora sensible respecto a 2020 cuando solo quedó un saldo positivo de u$s 320 millones.



Según indicó LCG la inestabilidad en el mercado cambiario le costó al BCRA reservas por u$s 6.500 millones desde septiembre sin tener en cuenta los pagos de deuda del Tesoro ni con el mercado ni con organismos.



“Aun con un primer entendimiento con el FMI, entendemos que esta dinámica contractiva se sostendrá en el futuro inmediato sobre todo por la estacionalidad negativa de la liquidación de la cosecha en los primeros meses del año”, señala la consultora •



A parte de ello, el reporte infiere que la entidad que conduce Miguel Pesce va a continuar con la política de controles para evitar que salgan divisas y de esa manera impedir que afecte a la recuperación de la actividad.



El informe anticipa que el comercio exterior argentino se seguirá manejando “al contado”. “Esperamos que durante el 2022 las importaciones dependan casi en su totalidad de las liquidaciones de exportaciones, las cuales esperamos sean menores a las del año 2021”, señala el informe.



Por otro lado, la recuperación de reservas internacionales estará prácticamente condicionada a la firma del acuerdo con el FMI, que le permitiría a la Argentina recuperar los pagos que hizo en 2020 y 2021, unos u$s 4,500 millones. (Ambito)