Kulfas aseguró que el acuerdo con el FMI permite un equilibrio fiscal

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, señaló que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) permite transitar el camino del equilibrio fiscal de "manera virtuosa" ya que no incluye ninguna de las "clásicas reformas neoliberales" y, a la vez, ofrece previsibilidad y alivio financiero en los próximos años."Hay por lo menos tres elementos que marcan diferencia con el pasado y dan por tierra la idea del ajuste y la inviabilidad: por empezar, este es un acuerdo que no incluye ninguna de las clásicas reformas neoliberales, no hay ninguna reforma laboral, ni reforma previsional, ni pedido de que le bajemos a los jubilados la jubilación", remarcó Kulfas en declaraciones formuladas esta mañana a las radios AM750 y FutuRöck.El ministro también destacó que el entendimiento con el organismo anunciado el viernes último genera "alivio financiero, nos da previsibilidad en los próximos años, la posibilidad de tener un sendero razonable; y tercero, no hay ningún ajuste del gasto, hay un sendero de reducción del déficit fiscal que permite perfectamente crecer".Kulfas aclaró que, a partir de lo pactado con el FMI, se evitó un default que hubiese provocado "la pérdida de financiamiento de otros organismos internacionales, con lo cual se hubiese agravado aún más el problema de escasez de divisas que estamos queriendo revertir"."Ha sido una buena negociación y mucha gente no terminó de analizarlo para darse cuenta que fue una negociación buena, utilizando los mejores recursos, lo que nos permite seguir por la reactivación para que llegue a todos los hogares de la Argentina. Hubo una negociación dura, tensa, con resultados positivos en el escenario posible", reflexionó.Kulfas admitió que "nadie puede estar cómodo con la idea de tener al FMI con este esquema de revisiones (trimestrales)" pero remarcó: "No lo fuimos a buscar, nunca hubiésemos ido nosotros a buscar al FMI para resolver un problema financiero de la Argentina. Eso fue un desastre, una calamidad en la que incurrió el gobierno de (el ex presidente) Mauricio Macri".En cuanto al rol de la oposición para la aprobación del acuerdo de facilidades extendidas con el organismo multilateral, opinó que "algunos sectores han tenido críticas razonables o temas para discutir en algunos puntos, en todos los sectores de la oposición, incluso algunas dentro de nuestra propia fuerza política".Sin embargo, enfatizó que "hay algunos sectores, sobre todo los economistas que fueron parte del equipo de Cambiemos, que han elegido el camino de lo risueño, el camino de lo cómico, al plantear como han planteado que el Fondo ha sido más benévolo con nosotros que no tenemos un solo dólar adicional".