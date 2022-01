Tarjeta Alimentar: confirmaron las fechas de pago para febrero con el calendario

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) junto con el Ministerio de Desarrollo Social confirmaron el cronograma de pagos correspondiente a la Tarjeta Alimentar para febrero de 2022.



Tarjeta Alimentar para Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: martes 1 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 2 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: jueves 3 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: viernes 4 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: viernes 4 de febrero



Tarjeta Alimentar para AUH

DNI terminados en 0: el 7 de febrero

DNI terminados 1: el 8 de febrero

DNI terminados en 2: el 9 de febrero

DNI terminados en 3: el 10 de febrero

DNI terminados en 4: el 11 de febrero

DNI terminados en 5: el 14 de febrero

DNI terminados en 6: el 15 de febrero

DNI terminados en 7: el 16 de febrero

DNI terminados en 8: el 17 de febrero

DNI terminados en 9: el 18 de febrero



Tarjeta Alimentar para AUE

DNI terminados en 0: el 8 de febrero

DNI terminados 1: el 9 de febrero

DNI terminados en 2: el 10 de febrero

DNI terminados en 3: el 11 de febrero

DNI terminados en 4: el 14 de febrero

DNI terminados en 5: el 15 de febrero

DNI terminados en 6: el 16 de febrero

DNI terminados en 7: el 17 de febrero

DNI terminados en 8: el 18 de febrero

DNI terminados en 9: el 19 de febrero



¿Quiénes cobran el beneficio de la Tarjeta Alimentar?

Pueden acceder personas que cobren la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive.

Embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Personas con hijos con discapacidad que cobren la AUH, sin límite de edad.

Madres de 7 o más hijos que perciben Pensiones No Contributivas.

Este beneficio adicional que entrega ANSES no es compatible con quienes cobren la Asignación por Hijo (SUAF), ya que estas personas pueden acceder al Complemento Mensual para el Salario Familiar de $5.063.



¿Cuál es el monto de la Tarjeta Alimentar para beneficiarios ANSES?

El saldo de la Tarjeta Alimentar varía según prestación percibida y cantidad de hijos a cargo:



Asignación por Embarazo: $6.000

Familias con un hijo/a: $6.000

Familias con dos hijos/as: $9.000

Familias con tres hijos o más: $12.000

Madres que tengan siete o más hijos que perciban una Pensión No Contributiva: $ 12.000