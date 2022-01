Casa Propia: qué viviendas pueden construirse y cuándo empiezan a pagarse

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat Jorge Ferraresi informó que continúan abiertas las inscripciones para acceder a Créditos Casa Propia para construcción de viviendas.



El programa permite la construcción de unidades de hasta 60 metros cuadrados en lote propio o de un familiar directo y tienen la particularidad de se aplica tasa de interés cero a las que las cuotas, actualizando por el menor indicador entre el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) y la inflación promedio del mismo período.



Por otra parte, las cuotas comienzan a pagarse una vez que la obra esté finalizada. El importe máximo otorgado es de $4,3 millones a devolver en 30 años y de $4,9 millones en el caso de viviendas que estén localizadas en el sur del país.



El corte de ingresos para acceder al préstamo es bajo, con lo que en la práctica incorpora a mucha más gente al beneficio. Según detalló la cartera que conduce Jorge Ferraresi, pueden inscribirse quienes perciban desde un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) para edificar hasta 33 metros cuadrados, y hasta ocho SMVM para construir hasta 60 metros cuadrados.



"Esta línea de créditos permite seguir fortaleciendo uno de los objetivos que tenemos en este ministerio desde su creación: poner al acceso a la vivienda como una política de Estado, y trabajar para que más argentinos cumplan el sueño de su casa propia", reseñó Ferraresi sobre la vigencia del programa.



Las y los interesados en acceder deberán completar el formulario a través del sitio del programa



(https://www.argentina.gob.ar/habitat/casapropia). La adjudicación de los créditos se realiza por sorteo a través de la TV Pública y ante escribano público, para garantizar la transparencia del proceso. CUÁLES SON LOS REQUISITOS

Contar con La suma de los ingresos mensuales netos del grupo familiar deberá estar entre 1 y 8 SMVyM (Salarios Mínimos, Vitales y Móviles).

Ser argentino/a natural o por opción, o extranjero con residencia permanente.



Tener Documento Nacional de Identidad vigente.



Registrar 12 meses de antigüedad en la actividad (empleados/as e independientes).





Tener entre 18 y 64 años al momento de la inscripción.



No ser propietarios/as o copropietarios/as de bienes inmuebles.



No registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos 9 meses.



No estar inhibido/a.



No se admitirán terrenos en barrios cerrados o privados, tampoco aquellos cuya tasación supere los $3.500.000, o que no sean de titularidad de los/as solicitantes (salvo familiares directos).



El crédito deberá destinarse a la construcción de vivienda única, familiar y de ocupación permanente y no superar los 60 m2 de superficie.



Cronista.com.