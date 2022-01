El dólar blue volvió a subir y el Banco Central vendió otros u$s 100 millones

Tendencia

El dólar blue volvió a subir y tocó un nuevo récord. El paralelo registra este jueves otro incremento de $ 1,5 para ubicarse en $ 219,5 para la compra y $ 222,5 para la venta. De este modo, sigue con su tendencia alcista y alcanzó un nuevo máximo histórico.Con esta nueva variación, el billete volvió a ampliar la brecha respecto al tipo de cambio oficial. En concreto, muestra una diferencia de más de 112% respecto al mayorista y de alrededor de 102% en comparación con el promedio del minorista.En las últimas jornadas, el paralelo ha estado mostrando avances consecutivos que lo han llevado a renovar su récord varias veces. Esta tendencia alcista obedece, principalmente, a la fuerte emisión monetaria de los últimos meses y a la incertidumbre frente a las negociaciones con el FMI, según los analistas.El dólar blue muestra una brecha de más de 110% respecto al oficial mayorista.En cuanto a los dólares financieros, el MEP con AL30 subió más de 2% y se ubica por encima de los $ 222. El CCL con ese mismo bono avanza 1% para cotizar en más de $ 231 y con el GD30 sube 2%, hasta los $ 234, mientras que con la acción de YPF anota subas de más de 0,5% y se ubica cerca de los $ 230.El dólar oficial minorista avanzó a $ 109,75 en Banco Nación y a $ 110,49 en el promedio de las entidades financieras, mientras el mayorista cerró la jornada en $ 104,77, marcando otro incremento de siete centavos en relación al cierre de la rueda anterior.En la plaza mayorista, el Banco Central tuvo que vender unos u$s 100 millones de sus reservas para abastecer la demanda. De esta manera, la autoridad monetaria pasó a acumular un saldo negativo de alrededor de u$s 50 millones en lo que va de enero, según estimaciones del mercado.El Banco Central vendió unos u$s 100 millones de sus reservas en otra jornada de tensión cambiaria. La entidad pasó así a tener un saldo negativo de unos u$s 50 millones en el acumulado de enero, mientras sigue creciendo la incertidumbre respecto a si se le pagará el FMI el vencimiento de u$s 731 millones fijado para este viernes.La falta de precisiones sobre el pago de los vencimientos que se avecinan (el próximo martes tendría que desembolsar otros u$s 372 millones) alimentaron la tensión cambiaria en los últimos días.En ese contexto, se explica la escalada que han mostrado tanto el dólar blue como las cotizaciones financieras, que fueron anotando un nuevo récord tras otro.En menos de una semana, el Estado argentino debería abonarle al organismo internacional más de u$s 1100 millones. Sin embargo, el Gobierno aún no ha confirmado la realización de estos pagos. Fuente: (ElCronista)