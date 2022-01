Dólar blue quebró un nuevo récord y la brecha tocó máximo en 14 meses

El dólar blue quebró un nuevo récord nominal este miércoles 26 de enero de 2022, al superar por primera vez los $220, según un relevamiento de Ámbito.



El dólar informal aumentó $1,50 a hasta los inéditos $221, luego de sumar 50 centavos el martes. De este modo, la brecha con el tipo de cambio mayorista, que regula el Banco Central, trepó al 111,1%, máximo desde el 13 de noviembre de 2020.



En un contexto de menor demanda de dinero, y con las del dudas del mercado sobre las negociaciones de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se acelera la búsqueda de cobertura cambiaria en los mercados alternativos al oficial.



El país debe abonar el viernes al FMI un vencimiento de unos 730 millones de dólares y el 1 de febrero otros 365 millones, antes de un abultado vencimiento de otros 2.900 millones de dólares en marzo.



"El dólar a $220 es un dólar de tensión financiera, no es un dólar de equilibro que necesita Argentina a nivel de competitividad", dijo el economista Federico Furiase. Señaló que "es un tipo de cambio alto pero que si no se resuelven los problemas puede seguir subiendo".



El dólar paralelo viene de acumular su mayor suba semanal en siete meses: $9,50. Así, la cotización exhibe un alza de $13,50 desde su mínimo mensual ($206), anotado el lunes 3 de enero.



La falta de avances en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, una alta inflación, elevado déficit fiscal, con importante emisión monetaria, más la débil posición de las reservas del Banco Central, son algunos los factores que explican la suba del dólar, no solo en el mercado paralelo, sino también en la Bolsa, donde los tipos de cambio financieros llegan a rozar los $227 este martes.



Recordemos que en diciembre, el dólar paralelo avanzó 3,2% ($6,50), contra una inflación mensual del 3,8%, según el INDEC. Asimismo, en el acumulado de 2021 tuvo un alza de 25,3% ($42), la mitad respecto de la inflación del período (50,9%). No obstante, vale recordar que en 2020 había mostrado un brusco salto de 111%.



Para 2022 los especialistas advierten que la evolución de la cotización dependerá de varios factores, y remarcan a la negociación con el FMI y la estrategia en el manejo del tipo de cambio oficial como dos de las cuestiones más importantes a monitorear.