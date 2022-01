Bancarios piden abrir las paritarias 2022

Con la inflación sin control por parte del Gobierno, los gremios ya comienzan a exigir que se discutan los salarios de 2022 en busca de ganarle la carrera a los precios. Mientras desde el ministerio de Economía mantienen la expectativa de cerrar el año en 30%, las estimaciones privadas se ubican cerca del 50%, en línea de lo que fue 2021.



La Asociación Bancaria (AB), que conduce el diputado nacional Sergio Palazzo, reclamó en el Ministerio de Trabajo ante las cámaras empresarias el inmediato inicio de las negociaciones paritarias salariales de este año y "el estricto respeto de las entidades financieras del protocolo sanitario" firmado para el sector, informó la organización.



Palazzo y el secretario de Prensa del gremio, Claudio Bustelo, informaron en un comunicado que a solicitud del sindicato la cartera laboral convocó hoy a un encuentro, ocasión en la cual los dirigentes reclamaron el inicio de la negociación.



"Además de la necesidad de iniciar de forma urgente el diálogo paritario de este año, la Bancaria exigió el estricto respeto de las entidades financieras del protocolo sanitario de forma oportuna firmado para la actividad y la continuidad de la regulación de la Ley de Teletrabajo para acordar su implementación", señalaron.



La organización sindical también demandó "el cese de las tercerizaciones y el correcto encuadramiento de los trabajadores que realizan tareas bancarias", y denunció a las entidades que continúan presentando "pedidos de cierre de sucursales ante el Banco Central (BCRA), achicando las estructuras y también reduciendo los puestos en el área de seguridad", indicó un documento gremial.



Las cámaras empresarias ABA, ABE, Abappra y Adeba solicitaron ante Trabajo la necesidad de "evaluar" los puntos planteados por el gremio, por lo que la cartera laboral del ministro Claudio Moroni convocó a nueva audiencia para el 3 de febrero.



Por su parte, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Antonio Caló, sostuvo que la inflación "es el peor impuesto para los trabajadores, ya que "siempre está por encima de los salarios y nunca le pudimos ganar".



"No entiendo por qué pasa si hicimos Precios Cuidados, pero la inflación sigue arriba del 3%. Es el peor impuesto para los trabajadores: siempre está por encima de los salarios. Nunca le pudimos ganar", se quejó el dirigente. Y añadió: "siempre los salarios corren de atrás. Sería un logro que ya empataran".



En declaraciones radiales, Caló comentó que "cuando discutimos paritarias, a partir de abril, desde que discutís hasta que cobrás, el precio del azúcar subió casi 30% casi. Se hace difícil entonces".



"Los dirigentes gremiales tenemos que discutir los salarios, pero en muchos años no les pudimos ganar", enfatizó.



Además, señaló que "cuando el Gobierno dijo que la inflación (de 2021) sería del 29%, los gremios sacamos el 33% de aumento, cumpliendo el pacto que hicimos. Pero la inflación anual terminó en el 51%, porque los empresarios no cumplieron".



"En la UOM le empatamos a la inflación, el Gobierno tiene la mejor voluntad, los dirigentes gremiales también, pero los empresarios no", insistió.