La industria PYME creció 16,1 % anual en diciembre y 22% en todo 2021

El Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) de diciembre tuvo una suba del 16,1 por ciento frente al mismo mes de 2020, con seis sectores en alza y cinco en baja, por lo que 2021 se cerró con un crecimiento del 22 por ciento, según un relevamiento dado a conocer por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



Asimismo, la actividad de la industria manufacturera pyme tuvo un incremento mensual del 4,2 por ciento frente a noviembre, con 10 sectores en alza y uno en baja, solo retrocedió el sector de máquinas y aparatos eléctrico e informática (-2,7%).



Respecto a 2019, el avance alcanzó el 3,8 por ciento, con seis sectores que ya recuperaron sus niveles pre-pandemia y cinco que aún no.



Los rubros recuperados son: Papel, cartón, edición e impresión (+18,8%), Caucho y plástico (+12,5%), Alimentos y bebidas (+7,4%), Sustancias y químicos (+7,0%), Textil e indumentaria (+3,0%) y Productos de metal, maquinaria y equipos (+0,5%).



"La producción del último mes de 2021 estuvo traccionada por el consumo de fin de año. Sectores como alimentos, indumentaria, muebles, papel, cartón y productos de caucho y plástico, explicaron el crecimiento", explicó la CAME.



El uso de la capacidad instalada bajó de 74,3 por ciento en noviembre a 72,7 por ciento en diciembre.



Desde la entidad señalaron que esto "puntualmente responde a la incorporación de nuevas maquinarias en los rubros indumentaria y papel y cartón, edición e impresión".



Asimismo, remarcaron que "hubo empresas que informaron además que debieron tercerizar producción para cumplir con compromisos por tener personal con licencias covid. En relación a diciembre de 2020, subió 3,8 puntos".



El 63 por ciento de las pymes consultadas evaluó la situación actual de su empresa como buena o muy buena, igual que en noviembre.



También se mantuvo estable la cantidad de empresas de la muestra que trabajaron con rentabilidad positiva, alcanzando el 69 por ciento.