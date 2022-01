Descubren en Pinamar y Cariló más de 100 casas que figuraban como baldíos

La Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) descubrió durante operativos realizados en Pinamar y Cariló en la primera quincena de enero más de 100 casas y edificios de lujo que figuraban como baldíos, lo que representa una evasión de más de 30 millones de pesos.Los 42 mil metros sin declarar ante el Fisco bonaerense corresponden a 23 edificios y complejos de departamentos, y a más de 100 casas de lujo.En ese sentido, el director ejecutivo de la agencia, Cristian Girard, precisó hoy en declaraciones periodísticas: "Con estas acciones buscamos generar percepción de riesgo, dar la clara señal que necesitamos que los desarrolladores inmobiliarios se pongan en regla"."La buena noticia es que en Pinamar hay un boom de la construcción desde el año 2018, probablemente desde el blanqueo de Mauricio Macri. Ello tiene que hacerse pagando los impuestos", opinó.En ese marco, el funcionario puso el énfasis en la importancia de reforzar el trabajo con el municipio de Pinamar dado que en 2021 ARBA detectó 140 mil metros sin declarar y ahora, en dos semanas, 40 mil más, "con lo cual es algo que sigue creciendo y debemos poner en regla".Girard especificó: "Durante el año hacemos un trabajo de análisis de imágenes satelitales, vamos detectando novedades constructivas y luego hacemos una verificación presencial"."Si condice con la presunción que teníamos de las imágenes satelitales, lanzamos el operativo como el de hoy en el que encontramos una (propiedad) de 550 metros cuadrados que figuraba como baldío", agregó.Sostuvo que "el objetivo es que todos estén al día con sus obligaciones tributarias, no que exista la sensación de que acá hay vivos que no pagan y tontos que están al día con sus impuestos"."Estamos yendo detrás de todos: no importa si son ricos, si tienen contactos o influencias. Lo justo es que todos paguen los impuestos", remarcó finalmente Girard.