“Unicornio” argentino busca empleados sin experiencia: cómo enseña y cuánto paga

La fintech Ualá, uno de los unicornios tecnológicos de origen argentino, planea tomar 700 empleados a lo largo de 2022 y entre esos puestos habrá oportunidades para aquellas personas sin trayectoria laboral o en el sector tecnológico, gracias a una iniciativa de la empresa que capacita a potenciales incorporaciones.El sector tecnológico es uno de los más prometedores dentro del estancado panorama laboral argentino y es una de las opciones ideales para emprender un camino profesional dentro de las disciplinas que mejor pagan a sus empleados.Según un informe de la Cámara Argentina de Fintech de mayo del año pasado, en la Argentina del 2021 y en la de los últimos años, atravesando las crisis económicas y la pandemia, las empresas agrupadas en la Cámara Argentina de Fintech avanzan a una velocidad de crecimiento sostenido del empleo directo del 40% interanual, desde 2017 en adelante.Para el año pasado, el relevamiento elaborado en colaboración con Great Place to Work, el sector estimaba que sumaría en total 5.600 contrataciones durante todo el año pasado.La empresa fundada por Pierpaolo Barbieri existe hace sólo cuatro años y, desde agosto del año pasado, se transformó en “unicornio” luego de una ronda de inversión que llevó su valor a USD 2.450 millones, el año pasado alcanzó la marca de más de 3.9 millones de tarjetas emitidas entre Argentina y México, la empresa llegó al país azteca en 2020 y allí cuenta con más de 500 mil clientes, publicaEl método por el cual la empresa tecnológica suma personal que de otra forma no tendría chances de insertarse en el sector más dinámico de la economía a nivel global es la Jedi Academy, elRecientemente la empresa relanzó su cuarta edición para que quienes participen pasen 3 semanas aprendiendo iOS con Swift. Para postularse solamente se necesita contar con 6 meses de experiencia con algún lenguaje de programación y en lo posible estudiar alguna carrera relacionada a Tecnología.Según detalló la empresa, en esta oportunidad, las 86 vacantes disponibles son principalmente de áreas como Desarrollo y Tecnología, pero también en otras como Legales, Finanzas y Marketing, que abrió posiciones senior para sumarse al liderazgo del equipo.Entre los puestos disponibles en Marketing se encuentran Brand Manager para Argentina; Marketing Operations Manager, Performance & Growth Marketing Manager y Performance Leader a nivel regional; y Líder de Alianzas y Líder de Asuntos Públicos para México.Además, Ualá tiene el objetivo de contratar a 700 profesionales durante 2022 para acercar a más personas al sistema financiero, ofreciendo un equipo diverso que permita desarrollar un producto inclusivo y competitivo.¿Cómo postularse? La empresa gestiona su programa Jedi Academy a través de la siguiente web https://www.comeet.com/jobs/Uala/54.00B La firma no quiso detallar los salarios que se ofrecen, pero datos del portal Glasdoor estiman el ingreso del puesto de desarrollador en unos $230.000 mensuales promedio.