El dólar se mantuvo estable tras tocar su máximo récord histórico

El dólar blue se mantuvo estable este 14 de enero de 2022 tras tocar su nuevo máximo récord histórico, según un relevamiento de Ámbito.



En una semana con bastante volatilidad, el dólar informal cerró en $209,50 y mantuvo en un máximo histórico. Por ende, el spread con el tipo de cambio mayorista, que regula el Banco Central (BCRA) se ubicó al 101,73%.



En diciembre el dólar paralelo avanzó 3,2% ($6,50), contra una inflación mensual que el mercado estimó en 3,4% según el último REM del BCRA.



Asimismo, en el acumulado de 2021 tuvo un alza de 25,3% ($42), casi la mitad respecto de la inflación esperada del período. No obstante, vale recordar que en 2020 había mostrado un brusco salto de 111%.



El analista financiero, Christian Buteler, comentó a este medio que "siempre es difícil ponerle un precio del tipo de cambio no oficial, ya sea blue o bursátiles, porque al ser libre un podría inferir que el valor que está es el lógico del mercado para este momento".



"Por eso, el precio a $208 me parece que responde a la dinámica del mercado, porque se pacta sin intervención del Gobierno, por lo menos en estos días", planteó.



Para Buteler, "el precio se justifica, además, porque en este momento la demanda se mantiene activa por pagos de gastos de diciembre, vacaciones y otros".