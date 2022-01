El campo advierte sobre “pérdidas irrecuperables” por la sequía y el calor

El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Horacio Salaverry, aseguró hoy que la sequía “está pegando muy duro” al punto que “hay pérdidas irrecuperables" en gran parte del territorio bonaerense y definió que “la cosecha está muy complicada”.“Hay pérdidas irrecuperables, sobre todo en el maíz, que en el mes de enero necesita mayor cantidad de agua. La soja tiene más probabilidades (para soportar la falta de lluvias) pero indudablemente también va a afectar la cosecha”, dijo el titular de Carbap en declaraciones a radio Provincia.Por otro lado, detalló que “en la ganadería el gran inconveniente es el achicamiento de los campos porque las pasturas no vuelven"."Un día de calor como hoy, un animal adulto puede consumir hasta 80 litros de agua, por lo que los productores tienen que estar atentos”, señaló tras referir además a los incendios y los problemas que se generan.Además, señaló que la "merma en la cosecha no sólo genera inconvenientes para los productores” sino también al país "porque habrá un menor ingreso de divisas".Para Salaverry, “el grueso de ingresos de divisas se produce en abril a través de la cosecha y la baja en toneladas puede complicar la situación cambiaria en el país”.Por último, se refirió a las medidas en relación con la exportación de la carne y expresó que "hubo inconvenientes a partir del decreto presidencial de mayo- junio de 2021. Luego se empezó un trabajo con el ministro (Julián) Domínguez para liberar mayor parte de los animales para la exportación pero sacó dos resoluciones muy complicadas"."Si bien no estamos en contra de ver qué se puede hacer con el precio de los siete cortes para el mercado local, no nos parece que se deba estar así dos años”, opinó.Por otro lado, criticó las declaraciones juradas que se exigen para la exportación al afirmar que “el ministro se había comprometido a que no iba a haber esas restricciones”.