El dólar blue volvió a subir y tocó un nuevo récord histórico

Desde el lunes, el billete verde acumula un alza de $3,50. La primera semana de enero se mantuvo en los $208, el mismo valor que había cerrado el último día hábil del 2021.



El martes 11 el dólar que cotiza en el mercado paralelo había alcanzado los $209 e igualó el récord histórico del 29 de diciembre.



Finalmente esta jornada subió $1 lo que implicó que se alzó con un nuevo máximo ya que el miércoles la cotización paralela cerró en $208,50.



Asimismo, en el acumulado de 2021 tuvo un alza de 25,3% ($42), casi la mitad respecto de la inflación esperada del período. No obstante, vale recordar que en 2020 había mostrado un brusco salto de 111%.



Dólar blue: ¿caro o barato?



Ámbito consultó a analistas financieros sobre ¿cuánto debe valer el tipo de cambio paralelo? Las respuestas son dispares.



"El último cierre de balance del Banco Central da un dólar de equilibrio de $220. En ese sentido, un blue por debajo de esa cifra está regalado", dijo a este medio el analista de mercados, Salvador Di Stéfano, quien hizo énfasis sobre el alto peso de la emisión monetaria en el financiamiento del déficit fiscal, lo cual podría implicar un atraso de los tipos de cambio si se acelera la inflación.



Por su parte, el economista Gustavo Ber sostuvo que los inversores "continúan inclinados hacia la cobertura en un clima de incertidumbre tanto interna como también externa, donde la suba de tasas en EE.UU. se convierte en un serio desafío para los emergentes".



Los especialistas también advierten que el desempeño del blue dependerá de varios factores, entre ellos las negociaciones con el FMI y la estrategia en cuanto al manejo del tipo de cambio oficial.



El analista financiero, Christian Buteler, comentó a este medio que "siempre es difícil ponerle un precio del tipo de cambio no oficial, ya sea blue o bursátiles, porque al ser libre un podría inferir que el valor que está es el lógico del mercado para este momento".



Considerando las condiciones actuales, el analista financiero enfatizó que "es un precio bastante lógico, en un rango de entre 200 y 210 pesos. Pero esto no quiere decir que este sea un valor que vaya a mantenerse en el tiempo, dependerá de la evolución de distintas variables (demanda de dinero y situación económica)".



Buteler indicó que "lo que no se puede pretender que, con una inflación del 50%, el tipo de cambio libre se mantenga sin variaciones; ya que tiene que moverse en sintonía".



Por su parte el economista, Sergio Chouza, aseguró que "no lo podría decir de forma determinante ya que es una variable influida por lo que pasa con los mercados financieros y a su vez por las novedades de lo que pase en el plano macro en lo más urgente que es la evolución sobre las señales con el acuerdo con el Fondo Monetario".



En términos más estructurales, aseguró que el dólar "sigue en niveles altos" en todos los segmentos. "Yo lo que creo es que como Argentina tiene inflación la nominalidad se puede mover, y tranquilamente todos los meses se pueden alcanzar nuevos máximos nominales eso no significa que se esté produciendo una aceleración", amplió.



Sobre la dinámica de suba, Chouza aseguró que será parecida a la del 2021, "donde las subas esten por debajo de la inflación promedio con la salvedad del segmento oficial que la corrección se parezca un poco más a la inflación".



"No veo fundamentos para una aceleración de corto en el blue a menos que surja una noticia muy negativa sobre lo que va a pasar en marzo con el vencimiento y el saldo de la negociación. Los movimientos van a ir por debajo de la inflación", opinó.



Quien también dio su parecer fue el presidente de la consultora Wise, Walter Morales. "La suba del blue es pura y exclusivamente por la incertidumbre que se genera en torno al acuerdo con el FMI", consideró y explicó que "depende del tipo de acuerdo", es decir si va a lograr que la Argentina sea sustentable o no".



Para Morales, la sustentabilidad de la economía argentina "no solamente hay que pensarla en base al crecimiento de la economía, sino en evitar cualquier problema de cesación de pago a partir del 2025, cuando tengamos vencimientos fuertes". Desde su mirada, estas incógnitas "hacen que naturalmente los ahorristas quieran tener una cobertura con el dólar".



En cuanto al valor que debería alcanzar la moneda estadounidense en caso de que las negociaciones lleguen a buen puerto, sostuvo que podría crecer entre $45 y $50. "Un acuerdo con el FMI le tiene que empezar a poner un techo al blue en torno a los $255 o $260", manifestó, con lo cual a su entender "cada compra que se empiece a hacer ahora en estos valores es probablemente que no tengamos un rendimiento atractivo".



Cotización del dólar ahorro o turista



El dólar hoy avanza cinco centavos a $109,10 este jueves 13 de enero de 2022, -sin los impuestos-, de acuerdo al promedio en los principales bancos del sistema financiero. A su vez, el valor minorista de la divisa en el Banco Nación se mantiene a $108,50.