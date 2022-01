La carne aumentó un 60,7% en promedio durante 2021

El pollo y el cerdo, más convenientes que la carne

La preocupación de Roberto Feletti

2021 fue el año de los controles de precios. Hubo hasta congelamientos de apenas unos días para la carne y cepo a la exportación, pero no resultaron: aumentó un 60,7% en un año, por encima de la inflación.Si bien todavía no se conoce el número final de inflación (se publicará esta tarde, a las 16), los consultores privados estiman que rondará el 50%. La carne, entonces, habría aumentado cerca de 10 puntos más que el nivel general de precios, según datos del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA).Entre los cortes más conocidos, hubo algunos que se dispararon más de 75%, como en el caso del lomo (76,1% de suba).El bife angosto se encareció un 70,1%; el osobuco, un 69% y el peceto, un 68%.El asado aumentó un 55,2% y pasó de valer $560 a $871 en promedio. El vacío subió 59,1% y quedó rozando los $1000. La carne picada creció un 48,4%.Los aumentos se dieron a pesar de los repetidos programas de cortes vacunos a precios populares, que se realizaron durante el año y de las limitaciones a las exportaciones.Desde principios de año y hasta fines de 2023 rige la prohibición de enviar al exterior seis cortes parrilleros más la nalga.El pollo y el cerdo, por su parte, aumentaron por debajo de la inflación. El primero subió un 36,9% y el segundo, un 45,4%. El Ipcva señala que en los últimos doce meses la carne tuvo un precio relativo 13,4% mayor al registrado un año atrás.“En diciembre de 2020 podían adquirirse 3,56 kilogramos de pollo fresco entero con un kilogramo de asado y en el último mes de diciembre la capacidad de compra del corte asado (carne vacuna) en términos de carne aviar se incrementó a 4,04 kilogramos”, apunta el informe.El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, dijo que tiene tarea pendiente en lo que se refiere a la carne. En una entrevista radial ayer, el funcionario señaló que se reunirá en los próximos días con representantes del sector para asegurar que la distribución de los siete cortes parrilleros destinados al mercado doméstico sea lo más masiva posible.Los programas de precios tuvieron sus limitaciones porque solo estuvieron disponibles en supermercados, donde se estima que se venden dos de cada 10 kilos de carne. Los otro ocho restantes se comercializan en las carnicerías, que en general no participaron de los acuerdos.Como encargado de los controles de precios, Feletti está preocupado por el precio de la carne, que no dio tregua a fines de 2021. Ayer admitió que el índice de inflación de diciembre, que se difundirá esta tarde, reflejará el alza que registraron los cortes de carne ese mes y en el acumulado 2021. Fuente: (Tn)