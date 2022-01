Subió el precio de la soja y la tonelada cuesta casi 40.000 pesos

El precio de la soja disponible fue de US$ 383 por tonelada, con una suba de US$ 3 frente a la ronda del lunes, mientras que los segmentos contractual y por fijaciones se ubicaron en $ 39.600 en moneda local, con un alza de $ 340.



Reapareció la oferta por trigo con descarga y se pactó en $ 24.000 la tonelada, mientras que el tramo contractual subió US$ 10, hasta los US$ 235.



Asimismo, la entrega en el mes de febrero cerró en US$ 235, un aumento de US$ 3 respecto a ayer; marzo subió US$ 2 hasta los US$ 237; y el tramo mayo/julio escaló a US$ 240.



Por otro lado, los ofrecimientos por maíz con descarga inmediata y para entrega contractual se ubicaron en US$ 220, sin cambios entre ruedas; y el mes de febrero mejoró US$ 5 hasta los US$ 220.



Además, el tramo de negociación entre marzo y mayo se ubicó al alza en US$ 220; junio se mantuvo en US$ 197; julio, US$ 192; y agosto, $ 175 la tonelada.



Por último, por girasol con descargas entre enero y marzo de 2022 se pactaron US$ 440 por tonelada, un incremento de US$ 40 entre ruedas.