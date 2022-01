Vuelve Precios Cuidados y buscan avanzar con tres nuevas medidas

Terminado el congelamiento de precios que duró 90 días, esta semana volverá a estar vigente Precios Cuidados, con 1.321 productos de más de 100 empresas. Las subas serán de hasta 6% trimestral, y se aplicarán de manera escalonada a partir del miércoles en supermercados.La medida se enmarca en la búsqueda del Gobierno de contener la inercia inflacionaria, en un 2022 que comenzó caliente en materia de precios, y ante el visto bueno del FMI de avanzar en acuerdos de precios y salarios como una herramienta más para combatir la "inflación multicausal". En este sentido, la Secretaría de Comercio Interior trabaja en tres nuevas medidas para contener precios.El congelamiento de precios de más de 1.300 productos de consumo masivo que se realizó mediante una resolución de precios máximos en octubre finalizó el viernes pasado (7/01), pero los precios se mantienen en los supermercados, sin cambios. Esto ocurre debido a que todavía las empresas no firmaron el acta de Precios Cuidados.A partir de hoy a las 10 las compañías irán al Ministerio de Desarrollo Productivo a sellar el acuerdo. Esta parte administrativa finalizará recién mañana, por lo que el relanzamiento sería recién el miércoles. La modalidad de la medida será igual que siempre: el mismo listado deberá mantenerse durante un año, con subas trimestrales aprobadas por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti.La diferencia de este Precios Cuidados con los anteriores será la cantidad de productos: habrá 1321, entre los que se incluyen alimentos, bebidas, productos de limpieza y de higiene personal. Además, el aumento de precios será distinto: los productos, muchos de los cuales venían congelados por precios máximos, o por el anterior precios cuidados, tendrán distintos aumentos y en diferentes momentos durante el trimestre, y no todos en enero, como solía ocurrir.Así, si bien el aumento trimestral será de 6% promedio, a partir de esta semana muchos de los ítems seguirán con el mismo precio, y recién en febrero o marzo se les habilitará una suba. Otros tendrán subas del 2% en enero y luego en febrero y marzo se les habilitará otra. Los productos con mayores subas son la leche, con algunas marcas que suben entre 10-20%, debido a que tenían el precio congelado desde julio, en $59 el litro.La Secretaría de Comercio Interior trabaja en nuevos esquemas para contener precios, en un contexto donde aumenta la expectativa de inflación, que podría cerrar 2022 en 54,7%, según el REM.para que no llegue solo a supermercados, sino también a comercios de cercanía, como almacenes y supermercados chinos. Esta semana o la próxima convocarán a los referentes de estos sectores, que concentran más de la mitad del consumo del país. Una alternativa es que tengan un precio diferenciado en los mayoristas para que puedan aplicar un margen de rentabilidad y sumarse a Precios Cuidados.Por otro lado, esta semana continuarán las reuniones con el Ministerio de Agricultura para avanzar en un. El primero en implementarlo fue el sector aceitero, en enero del 2021 y con una duración de un año. La Secretaría de Comercio descuenta que se renovará, y buscará trasladar este mecanismo al trigo y al maíz, pese a la resistencia que manifiestan en el sector agropecuario.Si bien el sector privado rechaza cualquier tipo de intervención estatal, ven en este tipo de mecanismos "el mal menor", debido a que implicó que no hubiera ningún tipo de suba en las retenciones, pese a que el Gobierno podía hacerlo sin pasar por el Congreso y en un contexto de precios elevados de commodities. "No van a bajar los precios, pero al ser un fondo anti-cíclico, puede contener el precio en caso de ocurrir una disparada de los precios internacionales o frente a una devaluación", agregaron desde el sector privado.Por otro lado, finalizado el congelamiento de precios de medicamentos, Feletti trabaja con el Ministerio de Salud para implementarpor un promedio entre el aumento de precios y salarios. Será para 85 drogas que implican aproximadamente 230 precios de referencia y 1.200 presentaciones farmacéuticas, publica Ámbito Financiero.