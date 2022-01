Las ventas por Reyes crecieron un 6 por ciento respecto al año pasado

Foto 1/2 Foto 2/2

Las ventas por la celebración de Reyes crecieron en torno del 6 por ciento en cantidades respecto del año pasado, y mantuvieron la tendencia positiva del consumo que se registró en Navidad, de acuerdo con distintos relevamientos de entidades.



Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas por el Día de Reyes crecieron 5,4% en cantidad este año respecto de 2021, con mayor demanda de artículos deportivos y de recreación, seguidos por calzado de playa, indumentaria, y juegos para agua y arena.



El ticket promedio este año fue de $ 3.265, un 49,1% más frente al dato obtenido el año pasado en el mismo sondeo, lo que se debe en parte al aumento en la venta de rodados, rubro en el que se ofrecen productos de rangos y valores más costosos.



Los datos surgen del relevamiento realizado por CAME entre el 5 y 6 de enero en 257 comercios de las ciudades capitales del país, incluyendo CABA y Gran Buenos Aires.



De nueve rubros relevados, todos registraron subas excepto instrumentos musicales, que cayó 12,9% respecto del año pasado debido a "faltantes de artículos importados y poca mercadería en general", según comerciantes.



Las subas se dieron en libros para niños y adolescentes (10,4%); artículos deportivos (10,2%); calzados 7,4%; artículos de computación, electrónicos y celulares (6,6%); juguetería y rodados (6,2%); videojuegos, consolas y accesorios (4%); indumentaria y ropa interior (3%); y artículos de librería y accesorios escolares (2,9%).



Por otra parte, durante el estudio realizado por CAME "muchos comercios relevados señalaron que este año se notaron ventas a pleno en las ciudades de veraneo, que se vieron desbordadas de turistas".



En tanto, desde la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) relevaron una suba de las ventas de 6% en unidades respecto del año pasado, un poco menos que Navidad que habían aumentado un 8%.



"La temporada de fin de año fue buena para el sector, fue fundamental haber podido organizar nuevamente La Noche de las Jugueterías, que estuvo suspendida dos años por la pandemia; las ofertas y promociones bancarias permitieron adelantar compras y se registró un aumento del 8% en unidades para Navidad", indicó la cámara.



Agregó que "para Reyes se mantuvo la tendencia positiva con un 6% de aumento", y que "el ticket promedio de los juguetes nacionales fue $ 1.300, un poco por debajo del de Navidad ($ 1.500)".



En cuanto a la demanda, las familias buscaron mayormente artículos para juegos al aire libre y vacaciones, como sets de playa de balde y palita, flotadores para pileta y lanza agua.



La CAIJ informó que "estos últimos días tuvimos complicaciones por la nueva ola de Covid, sin embargo con el personal vacunado y los protocolos se pudo seguir atendiendo al público con normalidad".



En este contexto, remarcó que "para el año que recién comienza somos optimistas, creemos que la reactivación del consumo se va a sostener; el programa Ahora 12 es fundamental para nuestro sector, por lo cual estamos pidiendo a Secretaría de Comercio que se renueve".



Por la demanda de Reyes las jugueterías tuvieron que reponer stock después de Navidad, y muchas fábricas de juguetes que estaban operando con turnos reducidos volvieron a trabajar 24 horas, en tres turnos.



"El uso de la capacidad instalada del sector es de un 70%, lo cual empieza a influir en las inversiones y el nivel de empleo", indicó la entidad.



En cuanto a los precios, los juguetes nacionales tuvieron un aumento del 45% mientras que los juguetes importados aumentaron 60%, principalmente por la suba en los costos logísticos por falta de contenedores en China.



"Esto ha permitido que la industria nacional recupere participación de mercado interno e incluso genera oportunidades de exportación a países limítrofes", remarcó.



Las ventas del sector juguetero en la Argentina se activan en tres fechas claves que concentran alrededor del 95% del total del año: Día del Niño (explica aproximadamente el 55% del total de las ventas del año), Navidad (25%) y Reyes (15%).